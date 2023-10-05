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Бастующие актеры запланировали сразу несколько встреч со студиями и стримингами

Автор: Илья Кувшинов

5 октября 2023

Камнем преткновения пока остаются отчисления со стриминговых сервисов

Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) вновь встретилась с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) для обсуждения деталей нового трехгодичного контракта и уже запланировала даты следующих переговоров. Официальное заявление обоих сторон приводит Deadline.

Ожидается, что SAG-AFTRA и AMPTP продолжат диалог в пятницу, 6 октября. Затем, стороны сделают перерыв на выходные, и вернутся за стол переговоров в понедельник, 9 октября.  

Инсайдеры отмечают, что обсуждения идут хорошо и спокойно. Так или иначе, камнем преткновения пока остаются отчисления со стриминговых сервисов – гильдия настаивает на том, чтобы актерские составы популярных сериалов получали 2% всей их прибыли. Как и июле перед началом забастовки, AMPTP вновь отклонила это предложение, сославшись на разницу взглядов на бизнес-модель потокового вещания.

Фото: соцсети SAG-AFTRA

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