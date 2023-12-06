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Голливудские актеры ратифицировали новый контракт со студиями и стримингами

Автор: Илья Кувшинов

6 декабря 2023

Члены профсоюза проголосовали «за» с результатом в 78,33%

Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) официально одобрила новый трехлетний контракт с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) – члены профсоюза проголосовали за ратификацию договора с результатом в 78,33%. Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что эта цифра оказалась намного выше ожиданий, потому что документ вызвал довольно много споров среди членов гильдии – в частности, из-за формулировок по регуляции использования искусственного интеллекта.

Профсоюз также отметил, что в этот раз в голосовании приняли участие 38,15% всей гильдии, которая насчитывает около 160 тыс человек. Для сравнения, в 2020 году за ратификацию договора проголосовало 27,2% состоящих в профсоюзе людей, а в 2017-м – всего 15,3%.

Забастовка Гильдии актеров США длилась 118 дней. Срок действия нового контракта истекает 30 июня 2026 года.

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