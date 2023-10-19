Представители гильдии актеров США осудили главу Netflix из-за его слов о забастовке

Тед Сарандос ранее заявил, что студии и стриминги хотят положить конец забастовке

Генеральный директор Netflix Тед Сарандос заявил во время очередного квартального отчета, что и он, и другие представители Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP) хотят положить конец затянувшейся забастовке актеров. Представители Гильдии актеров США (SAG-AFTRA), в свою очередь, восприняли это высказывание в штыки. Об этом сообщает Deadline.

Глава переговорного комитета Дункан Крэбтри-Айленд подчеркнул, что слова Сарандоса – пустая болтовня.

«Готовить о том, что студии хотят завершить забастовку и вернуть людей на работу, а сами отказываются вести переговоры… Ну это же просто чушь, – сказал он. – Лучший способ достичь соглашения для него и других студийных боссов – перестать уходить из-за стола переговоров. Мы были и остаемся готовы к ним каждый день. Безответственное поведение со стороны студий и стримингов вредит и их сотрудникам, и акционерам, и индустрии в целом».

Напомним, что 11 октября AMPTP приостановил почти двухнедельные переговоры с бастующими актерами, заявив, что они не идут в продуктивном направлении. На ближайшее время никаких встреч профсоюза со студиями и стримингами не запланировано.

Фото: соцсети SAG-AFTRA