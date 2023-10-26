top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Запланированная встреча бастующих голливудских актеров со студиями и стримингами не состоялась

Запланированная встреча бастующих голливудских актеров со студиями и стримингами не состоялась

Автор: Илья Кувшинов

26 октября 2023

Стороны взяли паузу на один день

Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) и Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP) должны были провести вторую встречу нового раунда переговоров в среду, 25 октября, однако она не состоялась. Об этом сообщает Deadline.

Источник со стороны гильдии утверждает, что в этом нет никаких проблем. «Это шаг в правильном направлении – переговорный комитет уделяет время более тщательному анализу ситуации», – сказал тот, отметив, что стороны взяли паузу всего лишь на один день.

Отмечается, что представители профсоюза попросили представителей студий и стримингов перенести запланированную встречу, чтобы обдумать новые предложения, которые были озвучены AMPTP во вторник. Поначалу несколько удивленные просьбой, руководители студий, очевидно, оценили внимание к своим словам и положительно отреагировали на короткий перерыв. В итоге стороны вернутся к переговорам в четверг, 26 октября.

Напомним, что студийные боссы ранее предложили бастующим актерам новую систему отчислений, которая основана на успехе проектов. Студии и стриминги полагали, что нашли механизм, гарантирующий более крупные выплаты, однако гильдии это не понравилось – один из источников заявил, что предложение «буквально провалилось».

Встреча прошла не очень гладко – в воздухе висела напряженность из-за недавнего срыва переговоров студиями. По словам одного из инсайдеров, обычно сдержанный Боб Айгер из Disney «буквально взорвался», а другой отметил, что стороны «словно говорили на двух разных языках».

Фото: SAG-AFTRA

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»
Подробнее
Объявлен лонг-лист кинопремии «Золотой Орел» за 2023 год
Подробнее
ТНТ представил проекты нового сезона
Подробнее
Предпродажи уикенда: фэнтези «По щучьему велению» идет на лучший старт со времен «Вызова»
Подробнее
Обзор изменения графика релизов на неделе 16–22 октября
Подробнее
Предварительная касса уикенда: третий раз подряд выигрывает «Повелитель ветра»
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Императрицы»
Подробнее
Зарубежные зрители назвали идеальную продолжительность для фильмов
Подробнее
Касса России: «Повелитель ветра» лидирует третью неделю подряд
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 26–29 октября 2023 года
Подробнее
«Миссия: невыполнима 8» перенесена на 2025 год из-за забастовки американских актеров
Подробнее
Юра Борисов и Марк Эйдельштейн снялись в «Аноре» Шона Бэйкера
Подробнее
Мэтью Вон хотел бы перезагрузить оригинальные «Звездные войны»
Подробнее
Молодые американцы хотят видеть меньше секса в кино и на телевидении
Подробнее
«По щучьему велению»: фильм-россыпь фольклорных архетипов в актуальной оправе
Подробнее
Гильдия актеров США прояснила правила костюмированных вечеринок на Хэллоуин бастующим актерам
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26–29 октября
Подробнее
«Чебурашка» получил «ТЭФИ-Kids» как лучший полнометражный фильм для детей и семейного просмотра
Подробнее
Фонд кино проведет очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории и анимации
Подробнее
Открылся 36-й Токийский международный кинофестиваль
Подробнее