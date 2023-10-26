Запланированная встреча бастующих голливудских актеров со студиями и стримингами не состоялась

Стороны взяли паузу на один день

Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) и Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP) должны были провести вторую встречу нового раунда переговоров в среду, 25 октября, однако она не состоялась. Об этом сообщает Deadline.

Источник со стороны гильдии утверждает, что в этом нет никаких проблем. «Это шаг в правильном направлении – переговорный комитет уделяет время более тщательному анализу ситуации», – сказал тот, отметив, что стороны взяли паузу всего лишь на один день.

Отмечается, что представители профсоюза попросили представителей студий и стримингов перенести запланированную встречу, чтобы обдумать новые предложения, которые были озвучены AMPTP во вторник. Поначалу несколько удивленные просьбой, руководители студий, очевидно, оценили внимание к своим словам и положительно отреагировали на короткий перерыв. В итоге стороны вернутся к переговорам в четверг, 26 октября.

Напомним, что студийные боссы ранее предложили бастующим актерам новую систему отчислений, которая основана на успехе проектов. Студии и стриминги полагали, что нашли механизм, гарантирующий более крупные выплаты, однако гильдии это не понравилось – один из источников заявил, что предложение «буквально провалилось».

Встреча прошла не очень гладко – в воздухе висела напряженность из-за недавнего срыва переговоров студиями. По словам одного из инсайдеров, обычно сдержанный Боб Айгер из Disney «буквально взорвался», а другой отметил, что стороны «словно говорили на двух разных языках».

Фото: SAG-AFTRA