Бастующие актеры могут начать переговоры со студиями на следующей неделе

Представители гильдии пока опровергают данную информацию

Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) может вскоре приступить к общению с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP). По информации Deadline, профсоюз актеров, насчитывающий 160 000 человек, должен встретиться со студиями и стримингами на следующей неделе.

Так или иначе, представители гильдии пока опровергают данную новость. «У нас никаких подтвержденных дат, поэтому на этой неделе мы не планируем встреч с AMPTP. Когда у нас будут даты, мы сообщим членам профсоюза. Не нужно верить слухам», – заявили в SAG.

Альянс продюсеров никак не прокомментировал информацию о возможной встрече.

Гильдия актеров бастует с 14 июля. Напомним, что в понедельник, 25 сентября, члены профсоюза также проголосовали за забастовку против крупнейших производителей видеоигр.

Фото: SAG-AFTRA