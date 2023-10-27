Новая встреча бастующих голливудских актеров и студий внушает осторожный оптимизм

Речь шла об отчислениях со стриминговых сервисов и повышении минимальной заработной платы

В четверг, 26 октября, Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) и Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP) провели вторую встречу нового раунда переговоров. По информации Deadline, минувшее пятичасовое обсуждение нового трехлетнего контракта внушает «осторожный оптимизм».

Сообщается, что большая часть встречи была посвящена недавнему предложению студий и стримингов по поводу отчислений со стриминговых сервисов и повышения минимальной заработной платы. По слухам, взяв за основу контракт с Гильдией сценаристов США (WGA), AMPTP предложил актерам увеличение зарплаты на 7%. SAG-AFTRA, в свою очередь, ранее настаивавшая на 11%, осознала тактическую важность данного шага и посоветовала пойти на компромисс – что-то среднее между желаемыми цифрами сторон.

Один из инсайдеров со стороны студий и стримингов отмечает, что новые идеи актерского профсоюза – это то, с чем продюсеры могут работать. Другой источник подчеркнул, что никаких решений во время переговоров принято не было.

Следующая встреча сторон пройдет в пятницу, 27 октября. Представители гильдии актеров отказались от каких-либо комментариев.

Фото: SAG-AFTRA