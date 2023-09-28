top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Бастующие актеры встретятся со студиями и стримингами в понедельник

Бастующие актеры встретятся со студиями и стримингами в понедельник

Автор: Илья Кувшинов

28 сентября 2023

В переговорах примут участие несколько студийных боссов

Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) впервые с момента начала забастовки встретится с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) для обсуждения деталей нового контракта. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Профсоюз вернется к переговорам с представителями студий и стримингов в понедельник, 2 октября. Утверждается, что во встрече примут участие несколько студийных боссов.

Гильдия актеров объявила забастовку в середине июля после того, как стороны не смогли прийти к соглашению по новому трехлетнему контракту. Среди основных требований SAG-AFTRA – увеличение минимальных размеров оплаты труда, отчисления с выходящих на стримингах проектов, регулирование использования искусственного интеллекта и сокращение количества самопроб.

Инсайдеры со стороны студий надеются, что основой для новых договоренностей с актерами может стать недавнее соглашение с Гильдией сценаристов США (WGA).

Фото: SAG-AFTRA

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

В кинотеатре «Художественный» состоялась презентация ИРИ
Подробнее
Обзор изменения графика релизов на неделе 18–24 сентября
Подробнее
Фильм-концерт Тейлор Свифт выйдет в мировой прокат
Подробнее
Александр Мамут и «Траст» прекратили все судебные споры
Подробнее
Якутская комедия «Кандидат» не получила прокатное удостоверение из-за пропаганды ЛГБТ
Подробнее
Сиквел «Чебурашки» запущен в производство
Подробнее
Касса четверга: прокат возглавил боевик «Неудержимые 4»
Подробнее
Телеканал 2х2 сменил гендиректора
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Лада Голд»
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшим релизом стал боевик «Неудержимые 4»
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «1993»
Подробнее
В столице запустят Московскую цифровую киноплатформу
Подробнее
Сценаристы и студии обсудили урегулирование нейросетей и отчисления со стриминговых сервисов
Подробнее
В России снизилась доля желающих платить за контент в Интернете
Подробнее
В Сан-Себастьяне открылся 71-й международный кинофестиваль
Подробнее
Роберт де Ниро вернется к роли из «Таксиста» в рекламе Uber
Подробнее
Работа Российского оскаровского комитета приостановлена
Подробнее
Warner Bros. Discovery расширит свою киностудию в Великобритании ради проектов DC
Подробнее
Касса России: «Неудержимые 4» стартовали со второго места
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 28 сентября – 1 октября 2023 года
Подробнее