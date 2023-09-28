Бастующие актеры встретятся со студиями и стримингами в понедельник

В переговорах примут участие несколько студийных боссов

Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) впервые с момента начала забастовки встретится с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) для обсуждения деталей нового контракта. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Профсоюз вернется к переговорам с представителями студий и стримингов в понедельник, 2 октября. Утверждается, что во встрече примут участие несколько студийных боссов.

Гильдия актеров объявила забастовку в середине июля после того, как стороны не смогли прийти к соглашению по новому трехлетнему контракту. Среди основных требований SAG-AFTRA – увеличение минимальных размеров оплаты труда, отчисления с выходящих на стримингах проектов, регулирование использования искусственного интеллекта и сокращение количества самопроб.

Инсайдеры со стороны студий надеются, что основой для новых договоренностей с актерами может стать недавнее соглашение с Гильдией сценаристов США (WGA).

Фото: SAG-AFTRA