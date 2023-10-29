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Бастующие американские актеры ждут ответа от студий на свое новое предложение

Автор: Илья Кувшинов

29 октября 2023

Стороны пообщаются вновь в воскресенье, 29 октября

Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) и Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP) пока не смогли достичь соглашения – в субботу, 28 октября, стороны провели виртуальную встречу, которую инсайдеры назвали «глубоким погружением в вопросы». Об этом сообщает Deadline.

Как и планировалось, следующие переговоры бастующих актеров с представителями студий и стримингов пройдут в воскресенье, 29 октября – утверждается, что профсоюз ожидает от AMPTP ответа на свое последнее предложение.

Студийные боссы, разумеется, заинтересованы в максимально быстром возобновлении производства, которое встало после начала забастовки 14 июля. Инсайдеры подчеркивают, что AMPTP настаивает на возвращении актеров к работе даже до того, как будет ратифицировано предварительное соглашение: такое же требование выдвигалось Гильдии сценаристов США (WGA), однако в актерском профсоюзе сравнительно больше членов – 160 тыс человек против 12 тыс авторов.  

Фото: соцсети SAG-AFTRA

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