Бастующие американские актеры не уверены в скором завершении забастовки

Стороны встретятся вновь 31 октября

Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) опубликовала в минувший понедельник обращение к своим членам, где подчеркивается, что профсоюз еще не настолько близок к завершению забастовки, как недавно утверждали инсайдеры. Об этом сообщает Deadline.

«Несмотря на то, что переговоры на прошлой неделе были продуктивными, мы все еще далеки друг от друга по нескольким ключевым вопросам», – отмечается в заявлении. Ожидается, что бастующие актеры вновь встретятся с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) во вторник, 31 октября.

Тем не менее, источники со стороны студий и стримингов утверждают обратное. «Есть много точек соприкосновения, и мы с этим работаем», – заверили они. «Мы движемся в правильном направлении, однако над деталями еще придется потрудиться», – подчеркнул, в свою очередь, инсайдер со стороны гильдии. По его словам, придется предпринять некоторые «значимые шаги», прежде чем стороны смогут заключить предварительное соглашение.

Напомним, что в преддверии Хэллоуина по Голливуду поползли слухи о том, что забастовка будет завершена в ближайшие несколько дней. Похоже, что это не так – по мнению одного известного представителя индустрии, который пожелал остаться неизвестным, переговоры движутся, но на все нужно время. «Любой, кто говорит, что сделка уже заключена, просто не в курсе, что происходит на самом деле», – заметил тот.

Большими препятствиями на пути к заключению нового трехлетнего договора все еще остаются вопросы урегулирования искусственного интеллекта и отчисления со стриминговых сервисов. Стоит отметить, что по последнему у сторон хотя бы есть прогресс – недавнее предложение студий и стримингов предполагало увеличение минимальных отчислений на 7%, а SAG-AFTRA смогла поднять сумму до 9% (что, безусловно, ниже запланированных профсоюзом 11%, но бастующие актеры решили пойти на компромисс).

Фото: соцсети SAG-AFTRA