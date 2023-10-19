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Джордж Клуни предложил увеличить взносы обеспеченных актеров в гильдию ради прекращения забастовки

Автор: Илья Кувшинов

19 октября 2023

Актер подтвердил детали недавней онлайн-встречи с SAG-AFTRA

Стали известны детали недавней онлайн-встречи президента Гильдии актеров США (SAG-AFTRA) Фрэн Дрешер и звездных представителей профсоюза – Deadline сообщает, что команда состоятельных артистов во главе с Джорджем Клуни предложила увеличить их взносы в гильдию, полагая, что это поможет быстрее завершить забастовку.

Актер подтвердил данную информацию в разговоре с изданием:

«Многие высокооплачиваемые актеры хотят стать частью решения проблемы, – отметил он. – Мы предложили снять ограничение на членские взносы, что принесло бы профсоюзу более $50 млн ежегодно. $150 млн за три года. С нашей стороны было бы справедливо платить гильдии больше. Мы также предложили поменять порядок выплаты отчислений, чтобы мы, кто находится в самом верху вызывных листов, получали их последними, а внимание уделялось менее обеспеченным членам профсоюза. Конечно же, переговоры со студиями будут продолжаться, но мы хотели продемонстрировать нашу солидарность и помочь устранить разрыв в оплате труда».

Сейчас максимальная сумма взноса в гильдию составляет $1 млн.

Инсайдеры утверждают, что звезды даже провели повторную встречу (среди участников вновь назывались имена Скарлетт Йоханссон и Тайлера Перри), однако их предложение не нашло поддержки со стороны профсоюза. Ожидается, что в ближайшее время SAG-AFTRA даст официальный комментарий на эту тему.

Фото: кадр из фильма ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР

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