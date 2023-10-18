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Голливудские звезды обсудили с лидерами Гильдии актеров США недавний срыв переговоров

Автор: Илья Кувшинов

18 октября 2023

Среди участников встречи – Джордж Клуни, Эмма Стоун, Скарлетт Йоханссон, Бен Аффлек и Тайлер Перри

Президент Гильдии актеров США (SAG-AFTRA) Фрэн Дрешер и глава переговорного комитета Дункан Крэбтри-Айрленд провели онлайн-встречу с известными представителями профсоюза, чтобы обсудить недавний срыв переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP).

Deadline сообщает, что среди людей, которые участвовали в этом разговоре – Джордж Клуни, Эмма Стоун, Скарлетт Йоханссон, Бен Аффлек и Тайлер Перри. Утверждается, что больше всего их интересовали выдвинутые гильдией условия на тему отчислений со стриминговых сервисов, которые якобы не устроили AMPTP.

Инсайдеры утверждают, что у голливудских звезд было «много вопросов и несколько хороших предложений», несмотря на однозначную поддержку лидеров SAG-AFTRA и их позиции.

Представители гильдии не подтвердили и не опровергли данную встречу, заявив, что общаются с членами профсоюза на регулярной основе и не обсуждают публично все эти частные беседы.

В субботу, 21 октября, наступит 100-й день забастовки гильдии актеров. Стоит отметить, что на ближайшее время никаких переговоров профсоюза со студиями и стримингами не запланировано.

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