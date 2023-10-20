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Гильдия актеров США ответила на предложение Джорджа Клуни и призвала студии к честным переговорам

Автор: Илья Кувшинов

20 октября 2023

В субботу, 21 октября, наступит 100-й день актерской забастовки

Переговорный комитет Гильдии актеров США (SAG-AFTRA) прокомментировал предложение Джорджа Клуни и других высокооплачиваемых актеров на тему увеличения их взносов ради окончания забастовки. Заявление профсоюза приводит Deadline.

«Это щедрое предложение достойно рассмотрения, однако оно никоим образом не будет иметь отношения к заключению нового трехлетнего контракта или использоваться предметно для переговоров со студиями и стримингами. Подобное фактически запрещено федеральным законом о труде», – говорится в письме. – Например, наши медицинские страховки и пенсии финансируются исключительно за счет взносов работодателей. Тем не менее, мы очень ценим творческий подход наших членов и их искреннее желание помочь всему профсоюзу выйти из тупикового положения».

Накануне сотого дня забастовки гильдия также обратилась напрямую к студиям и стримингам. «Альянс продюсеров кино и телевидения, пришло время вести честные переговоры, ценя наш вклад в индустрию и укрепляя ее. В прошлом мы субсидировали развитие стриминговой модели с пониженными ставками и минимальными (или отсутствующими) отчислениями. Время поделиться успехом, которого мы помогли добиться», – подчеркнул профсоюз.

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