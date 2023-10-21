Гильдия актеров США прояснила правила костюмированных вечеринок на Хэллоуин бастующим актерам

Ранее профсоюз призвал своих членов не наряжаться в героев фильмов или сериалов

Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) опубликовала заявление, в котором прояснила правила костюмированных вечеринок на грядущий Хэллоуин для бастующих актеров. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Напомним, что ранее профсоюз призвал своих членов аккуратнее выбирать праздничные наряды – в частности, отказаться от конкретных персонажей кино или сериалов, а наряжаться в условных призраков, зомби, мумий и прочие нейтральные образы. Также было отмечено, что можно переодеваться в анимационных героев.

Просьба SAG-AFTRA была воспринята в штыки многими известными представителями индустрии, поэтому гильдия была вынуждена рассказать, что именно она имела ввиду.

«В ответ на вопросы членов гильдии о том, как они могут поддержать забастовку во время праздников, мы выпустили руководство для Хэллоуина. Оно было сделано специально, чтобы помочь бастующим актерам избежать лишней пропаганды контента от студий и стримингов. Это не касается ничьих детей. Мы бастуем по важным причинам уже 100 дней. Главный приоритет для нас сейчас – вернуться за стол переговоров», – говорится в заявлении профсоюза.