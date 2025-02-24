Гильдия актеров США объявила лауреатов своей премии за 2024 год

Главная награда за лучший актерский состав досталась фильму «Конклав»

23 февраля в Лос-Анджелесе завершилась церемония вручения 31-й премии SAG Awards.

Награда за лучший актерский состав досталась фильму Эдварда Бергера КОНКЛАВ.

Напомним, что премия Гильдии актеров США (SAG-AFTRA) вручается ежегодно накануне «Оскара» и часто предсказывает победителей грядущей премии, потому что большую часть голосующих членов киноакадемии составляют представители актерского профсоюза.

Полный список лауреатов

• Лучший актерский состав – КОНКЛАВ

• Лучшая женская роль – Деми Мур (СУБСТАНЦИЯ)

• Лучшая мужская роль – Тимоти Шаламе (БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ)

• Лучшая женская роль второго плана – Зои Салдана (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)

• Лучшая мужская роль второго плана – Киран Калкин (НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ)

• Лучший актерский состав в драматическом сериале – «Сегун»

• Лучшая женская роль в драматическом сериале – Анна Саваи («Сегун»)

• Лучшая мужская роль в драматическом сериале – Хироюки Санада («Сегун»)

• Лучший актерский состав в комедийном сериале – «Убийства в одном здании»

• Лучшая женская роль в комедийном сериале – Джин Смарт («Хитрости»)

• Лучшая мужская роль в комедийном сериале – Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)

• Лучшая женская роль в телефильме/мини-сериале – Джессика Ганнинг («Олененок»)

• Лучшая мужская роль в телефильме/мини-сериале – Колин Фаррелл («Пингвин»)

• Лучшая работа каскадерской команды в полнометражном фильме – КАСКАДЕРЫ

• Лучшая работа каскадерской команды в сериале – «Сегун»

Фото: кадр из фильма КОНКЛАВ