Гильдия актеров США объявила лауреатов своей премии за 2024 год
Главная награда за лучший актерский состав досталась фильму «Конклав»
23 февраля в Лос-Анджелесе завершилась церемония вручения 31-й премии SAG Awards.
Награда за лучший актерский состав досталась фильму Эдварда Бергера КОНКЛАВ.
Напомним, что премия Гильдии актеров США (SAG-AFTRA) вручается ежегодно накануне «Оскара» и часто предсказывает победителей грядущей премии, потому что большую часть голосующих членов киноакадемии составляют представители актерского профсоюза.
Полный список лауреатов
• Лучший актерский состав – КОНКЛАВ
• Лучшая женская роль – Деми Мур (СУБСТАНЦИЯ)
• Лучшая мужская роль – Тимоти Шаламе (БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ)
• Лучшая женская роль второго плана – Зои Салдана (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)
• Лучшая мужская роль второго плана – Киран Калкин (НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ)
• Лучший актерский состав в драматическом сериале – «Сегун»
• Лучшая женская роль в драматическом сериале – Анна Саваи («Сегун»)
• Лучшая мужская роль в драматическом сериале – Хироюки Санада («Сегун»)
• Лучший актерский состав в комедийном сериале – «Убийства в одном здании»
• Лучшая женская роль в комедийном сериале – Джин Смарт («Хитрости»)
• Лучшая мужская роль в комедийном сериале – Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)
• Лучшая женская роль в телефильме/мини-сериале – Джессика Ганнинг («Олененок»)
• Лучшая мужская роль в телефильме/мини-сериале – Колин Фаррелл («Пингвин»)
• Лучшая работа каскадерской команды в полнометражном фильме – КАСКАДЕРЫ
• Лучшая работа каскадерской команды в сериале – «Сегун»
Фото: кадр из фильма КОНКЛАВ