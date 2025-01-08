Гильдия актеров США объявила номинантов своей премии

Церемония вручения 31-й SAG Awards состоится 23 февраля

Сегодня, 8 января, стали известны номинанты на премию SAG Awards, которая присуждается Гильдией актеров США за фильмы и сериалы минувшего года.

В числе претендентов оказался и Юра Борисов, удостоенный упоминания в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за драмеди АНОРА.

Помимо этого, Борисов также номинирован в секции «Лучший актерский состав» вместе со своими коллегами по картине Шона Бэйкера – Марком Эйдельштейном, Майки Мэдисон, Карреном Карагуляном, Ваче Товмасяном и Алексеем Серебряковым.

Первоначально планировалось, что претенденты будут объявлены в прямом эфире из Лос-Анджелеса, однако этому помешали бушующие там пожары. Помимо этого, актриса Джейн Фонда должна была получить почетный приз организации за вклад в киноискусство из рук президента гильдии Фрэн Дрешер.

Церемония вручения 31-й премии SAG Awards состоится 23 февраля и будет транслироваться в прямом эфире по всему миру на стриминговом сервисе Netflix. Ведущей мероприятия выступит Кристен Белл.

Список некоторых номинантов

Лучший актерский состав

• АНОРА

• КОНКЛАВ

• ЭМИЛИЯ ПЕРЕС

• ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА

• БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ

Лучшая женская роль

• Памела Андерсон (ШОУГЕРЛ)

• Синтия Эриво (ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА)

• Карла София Гаскон (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)

• Майки Мэдисон (АНОРА)

• Деми Мур (СУБСТАНЦИЯ)

Лучшая мужская роль

• Эдриан Броуди (БРУТАЛИСТ)

• Тимоти Шаламе (БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ)

• Дэниэл Крейг (КВИР)

• Колман Доминго (СИНГ-СИНГ)

• Рэйф Файнс (КОНКЛАВ)

Лучшая женская роль второго плана

• Моника Барбаро (БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ)

• Джейми Ли Кёртис (ШОУГЕРЛ)

• Даниэлла Дедуайлер (УРОК ФОРТЕПИАНО)

• Ариана Гранде (ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА)

• Зои Салдана (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)

Лучшая мужская роль второго плана

• Юра Борисов (АНОРА)

• Джонатан Бэйли (ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА)

• Эдвард Нортон (БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ)

• Джереми Стронг (УЧЕНИК. ВОСХОЖДЕНИЕ ТРАМПА)

• Киран Калкин (НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ)



Лучший актерский состав в драматическом сериале

• «Бриджертоны»

• «День Шакала»

• «Дипломатка»

• «Сегун»

• «Медленные лошади»

Лучший актерский состав в комедийном сериале

• «Начальная школа "Эбботт"»

• «Медведь»

• «Хитрости»

• «Убийства в одном здании»

• «Терапия»

Полный список номинантов доступен на официальном сайте премии.

Фото: кадр из фильма АНОРА