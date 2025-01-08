top banner

Гильдия актеров США объявила номинантов своей премии

Автор: Илья Кувшинов

8 января 2025

Церемония вручения 31-й SAG Awards состоится 23 февраля

Сегодня, 8 января, стали известны номинанты на премию SAG Awards, которая присуждается Гильдией актеров США за фильмы и сериалы минувшего года.

В числе претендентов оказался и Юра Борисов, удостоенный упоминания в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за драмеди АНОРА

Помимо этого, Борисов также номинирован в секции «Лучший актерский состав» вместе со своими коллегами по картине Шона Бэйкера – Марком Эйдельштейном, Майки Мэдисон, Карреном Карагуляном, Ваче Товмасяном и Алексеем Серебряковым.

Первоначально планировалось, что претенденты будут объявлены в прямом эфире из Лос-Анджелеса, однако этому помешали бушующие там пожары. Помимо этого, актриса Джейн Фонда должна была получить почетный приз организации за вклад в киноискусство из рук президента гильдии Фрэн Дрешер. 

Церемония вручения 31-й премии SAG Awards состоится 23 февраля и будет транслироваться в прямом эфире по всему миру на стриминговом сервисе Netflix. Ведущей мероприятия выступит Кристен Белл. 

Список некоторых номинантов

Лучший актерский состав
• АНОРА
• КОНКЛАВ
• ЭМИЛИЯ ПЕРЕС
• ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА
• БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ

Лучшая женская роль
• Памела Андерсон (ШОУГЕРЛ)
• Синтия Эриво (ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА)
• Карла София Гаскон (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)
• Майки Мэдисон (АНОРА)
• Деми Мур (СУБСТАНЦИЯ)

Лучшая мужская роль
• Эдриан Броуди (БРУТАЛИСТ)
• Тимоти Шаламе (БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ)
• Дэниэл Крейг (КВИР)
• Колман Доминго (СИНГ-СИНГ)
• Рэйф Файнс (КОНКЛАВ)

Лучшая женская роль второго плана
• Моника Барбаро (БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ)
• Джейми Ли Кёртис (ШОУГЕРЛ)
• Даниэлла Дедуайлер (УРОК ФОРТЕПИАНО)
• Ариана Гранде (ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА)
• Зои Салдана (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)

Лучшая мужская роль второго плана
• Юра Борисов (АНОРА)
• Джонатан Бэйли (ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА)
• Эдвард Нортон (БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ)
• Джереми Стронг (УЧЕНИК. ВОСХОЖДЕНИЕ ТРАМПА)
• Киран Калкин (НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ)

Лучший актерский состав в драматическом сериале
• «Бриджертоны»
• «День Шакала»
• «Дипломатка»
• «Сегун»
• «Медленные лошади»

Лучший актерский состав в комедийном сериале 
• «Начальная школа "Эбботт"»
• «Медведь»
• «Хитрости»
• «Убийства в одном здании»
• «Терапия»

Полный список номинантов доступен на официальном сайте премии.

Фото: кадр из фильма АНОРА

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Волшебник Изумрудного города» заработал больше миллиарда в российском прокате
Подробнее
«Финист: Первый богатырь» заработал миллиард в российском прокате
Подробнее
«Волшебник Изумрудного города» заработал два миллиарда в российском прокате
Подробнее
Юра Борисов и Марк Эйдельштейн попали в лонг-лист премии BAFTA
Подробнее
Объявлены лауреаты премии «Золотой глобус»
Подробнее
«Елки 11» заработали миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Сборы якутского кино в 2024 году стали рекордными для региона
Подробнее
Международная касса: «Носферату» уверенно начал свой прокат
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 9-12 января 2025 года
Подробнее
Американская касса: холдоверы все еще в топе
Подробнее
Драма «Папа умер в субботу» попала в программу кинофестиваля в Женеве
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Охота на воров 2: Пантера» обошла «Крушение»
Подробнее