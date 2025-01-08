Гильдия актеров США объявила номинантов своей премии
Церемония вручения 31-й SAG Awards состоится 23 февраля
Сегодня, 8 января, стали известны номинанты на премию SAG Awards, которая присуждается Гильдией актеров США за фильмы и сериалы минувшего года.
В числе претендентов оказался и Юра Борисов, удостоенный упоминания в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за драмеди АНОРА.
Помимо этого, Борисов также номинирован в секции «Лучший актерский состав» вместе со своими коллегами по картине Шона Бэйкера – Марком Эйдельштейном, Майки Мэдисон, Карреном Карагуляном, Ваче Товмасяном и Алексеем Серебряковым.
Первоначально планировалось, что претенденты будут объявлены в прямом эфире из Лос-Анджелеса, однако этому помешали бушующие там пожары. Помимо этого, актриса Джейн Фонда должна была получить почетный приз организации за вклад в киноискусство из рук президента гильдии Фрэн Дрешер.
Церемония вручения 31-й премии SAG Awards состоится 23 февраля и будет транслироваться в прямом эфире по всему миру на стриминговом сервисе Netflix. Ведущей мероприятия выступит Кристен Белл.
Список некоторых номинантов
Лучший актерский состав
• АНОРА
• КОНКЛАВ
• ЭМИЛИЯ ПЕРЕС
• ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА
• БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ
Лучшая женская роль
• Памела Андерсон (ШОУГЕРЛ)
• Синтия Эриво (ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА)
• Карла София Гаскон (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)
• Майки Мэдисон (АНОРА)
• Деми Мур (СУБСТАНЦИЯ)
Лучшая мужская роль
• Эдриан Броуди (БРУТАЛИСТ)
• Тимоти Шаламе (БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ)
• Дэниэл Крейг (КВИР)
• Колман Доминго (СИНГ-СИНГ)
• Рэйф Файнс (КОНКЛАВ)
Лучшая женская роль второго плана
• Моника Барбаро (БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ)
• Джейми Ли Кёртис (ШОУГЕРЛ)
• Даниэлла Дедуайлер (УРОК ФОРТЕПИАНО)
• Ариана Гранде (ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА)
• Зои Салдана (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)
Лучшая мужская роль второго плана
• Юра Борисов (АНОРА)
• Джонатан Бэйли (ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА)
• Эдвард Нортон (БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ)
• Джереми Стронг (УЧЕНИК. ВОСХОЖДЕНИЕ ТРАМПА)
• Киран Калкин (НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ)
Лучший актерский состав в драматическом сериале
• «Бриджертоны»
• «День Шакала»
• «Дипломатка»
• «Сегун»
• «Медленные лошади»
Лучший актерский состав в комедийном сериале
• «Начальная школа "Эбботт"»
• «Медведь»
• «Хитрости»
• «Убийства в одном здании»
• «Терапия»
Полный список номинантов доступен на официальном сайте премии.
Фото: кадр из фильма АНОРА