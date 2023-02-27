Гильдия американских киноактеров назвала победителей своей премии
Снова одержали победу создатели «Все везде и сразу»
В Лос-Анджелесе состоялась 29-я церемония вручения наград Гильдии киноактеров США, которая достается исполнителям в лучших телевизионных и кинопремьерах года. За номинантов голосуют сами актеры.
ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ снова оказался триумфатором. Звезды картины Мишель Йео, Джейми Ли Кертис и Ке Хай Цюань получили награды за актерское мастерство в своих категориях. Лента также получила главный приз церемонии за выдающийся актерский состав в кинофильме. За лучшую мужскую роль отмечен Брендан Фрейзер (КИТ).
В телевизионных категориях награда за выдающийся актерский состав в комедийном сериале досталась сериалу НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ЭББОТ, а БЕЛЫЙ ЛОТОС получил премию за актерский состав в драматическом сериале. Звезда ЛОТОСА Дженнифер Кулидж также отмечена за лучшую женскую роль в драматическом сериале.
Церемония транслировалась в прямом эфире на канале Netflix на YouTube, что позволяло вести вещание без рекламы. Начиная с 2024 года шоу будет транслироваться по всему миру на Netflix.
Победителями премии стали:
Лучший актерский состав фильма:
ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ
Лучшая женская роль в фильме:
Мишель Йео (ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ)
Лучшая мужская роль в фильме:
Брендан Фрейзер (КИТ)
Лучшая второстепенная женская роль в фильме:
Джейми Ли Кертис (ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ)
Лучшая второстепенная мужская роль в фильме:
Ке Хюи Куан (ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ)
Лучший каскадерский состав фильма:
ТОП ГАН: МЭВЕРИК
Лучший актерский состав в сериале (комедия):
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ЭББОТ
Лучший актерский состав в сериале (драма):
БЕЛЫЙ ЛОТОС
Лучшая женская роль в сериале (комедия):
Джин Смарт (ХИТРОСТИ)
Лучшая мужская роль в сериале (комедия):
Джереми Аллен Уайт (МЕДВЕДЬ)
Лучшая женская роль в сериале (драма):
Дженнифер Кулидж (БЕЛЫЙ ЛОТОС)
Лучшая мужская роль в сериале (драма):
Джейсон Бейтман (ОЗАРК)
Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале:
Джессика Честейн (ДЖОРДЖ И ТЭММИ)
Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале:
Сэм Эллиотт (1883)
Каскадерский состав сериала:
ОЧЕНЬ СТРАННЫЕ ДЕЛА