Гильдия американских киноактеров назвала победителей своей премии

Снова одержали победу создатели «Все везде и сразу»

В Лос-Анджелесе состоялась 29-я церемония вручения наград Гильдии киноактеров США, которая достается исполнителям в лучших телевизионных и кинопремьерах года. За номинантов голосуют сами актеры.

ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ снова оказался триумфатором. Звезды картины Мишель Йео, Джейми Ли Кертис и Ке Хай Цюань получили награды за актерское мастерство в своих категориях. Лента также получила главный приз церемонии за выдающийся актерский состав в кинофильме. За лучшую мужскую роль отмечен Брендан Фрейзер (КИТ).

В телевизионных категориях награда за выдающийся актерский состав в комедийном сериале досталась сериалу НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ЭББОТ, а БЕЛЫЙ ЛОТОС получил премию за актерский состав в драматическом сериале. Звезда ЛОТОСА Дженнифер Кулидж также отмечена за лучшую женскую роль в драматическом сериале.

Церемония транслировалась в прямом эфире на канале Netflix на YouTube, что позволяло вести вещание без рекламы. Начиная с 2024 года шоу будет транслироваться по всему миру на Netflix.

Победителями премии стали:

Лучший актерский состав фильма:

ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ

Лучшая женская роль в фильме:

Мишель Йео (ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ)

Лучшая мужская роль в фильме:

Брендан Фрейзер (КИТ)

Лучшая второстепенная женская роль в фильме:

Джейми Ли Кертис (ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ)

Лучшая второстепенная мужская роль в фильме:

Ке Хюи Куан (ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ)

Лучший каскадерский состав фильма:

ТОП ГАН: МЭВЕРИК

Лучший актерский состав в сериале (комедия):

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ЭББОТ

Лучший актерский состав в сериале (драма):

БЕЛЫЙ ЛОТОС

Лучшая женская роль в сериале (комедия):

Джин Смарт (ХИТРОСТИ)

Лучшая мужская роль в сериале (комедия):

Джереми Аллен Уайт (МЕДВЕДЬ)

Лучшая женская роль в сериале (драма):

Дженнифер Кулидж (БЕЛЫЙ ЛОТОС)

Лучшая мужская роль в сериале (драма):

Джейсон Бейтман (ОЗАРК)

Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале:

Джессика Честейн (ДЖОРДЖ И ТЭММИ)

Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале:

Сэм Эллиотт (1883)

Каскадерский состав сериала:

ОЧЕНЬ СТРАННЫЕ ДЕЛА