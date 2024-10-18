Джейн Фонда получит награду Гильдии актеров США за вклад в кинематограф

Торжественная церемония пройдет 23 февраля

Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) объявила о том, что наградит актрису Джейн Фонду почетным призом за вклад в кинематограф на следующей церемонии вручения премии профсоюза SAG Awards.

«Она настоящий первопроходец, необыкновенный талант и динамичная сила, которая с непоколебимой страстью формировала ландшафт индустрии развлечений. Мы чествуем Джейн не только за ее великолепный актерский талант, но и за глубокую преданность активизму. Ее бесстрашная честность вдохновляет меня и многих других в нашей индустрии», – заявила президент SAG-AFTRA Фрэн Дрешер.

31-я ежегодная церемония вручения премии Гильдии актеров состоится 23 февраля. Права на прямую трансляцию мероприятия принадлежат Netflix.

Фото: кадр из фильма КНИЖНЫЙ КЛУБ