Гильдия актеров Америки объявила номинантов своей премии

«Банши Инишерина» и «Все везде и сразу» претендуют на награды в пяти категориях

Премия Гильдии актеров Америки объявила номинантов. Лидерами по числу потенциальных наград стали картины БАНШИ ИНИШЕРИНА (5) и ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ (5). Лауреаты будут известны 26 февраля.

Список номинантов:

Лучший актерский состав фильма:

ВАВИЛОН

БАНШИ ИНИШЕРИНА

ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ

ФАБЕЛЬМАНЫ

ГОВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ

Лучшая мужская роль в фильме:

Остин Батлер (ЭЛВИС)

Колин Фаррелл (БАНШИ ИНИШЕРИНА)

Брендан Фрейзер (КИТ)

Билл Найи (ЖИТЬ)

Адам Сэндлер (ПРОРВАТЬСЯ В NBA)

Лучшая женская роль в фильме:

Кейт Бланшетт (ТАР)

Виола Дэвис (КОРОЛЕВА-ВОИН)

Ана де Армас (БЛОНДИНКА)

Даниэль Дедуайлер (ТИЛЛ)

Мишель Йео (ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ)

Лучшая второстепенная мужская роль в фильме:

Пол Дано (ФАБЕЛЬМАНЫ)

Брендан Глисон (БАНШИ ИНИШЕРИНА)

Барри Кеоган (БАНШИ ИНИШЕРИНА)

Ке Хюи Куан (ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ)

Эдди Редмэйн (ДОБРЫЙ МЕДБРАТ)

Лучшая второстепенная женская роль в фильме:

Анджела Бассетт (ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВЕКИ)

Хонг Чау (КИТ)

Керри Кондон (БАНШИ ИНИШЕРИНА)

Джейми Ли Кёртис (ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ)

Стефани Сюй (ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ)

Лучший актерский состав в сериале (комедия):

«Начальная школа «Эббот»

«Барри»

«Медведь»

«Хитрости»

«Убийства в одном здании»

Лучший актерский состав в сериале (драма):

«Лучше звоните Солу»

«Корона»

«Озарк»

«Разделение»

«Белый лотос»

Лучшая мужская роль в сериале (комедия):

Энтони Кэрриган («Барри»)

Билл Хейдер («Барри»)

Стив Мартин («Убийства в одном здании»)

Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)

Джереми Аллен Уайт («Медведь»)

Лучшая женская роль в сериале (комедия):

Кристина Эпплгейт («Прощай навсегда»)

Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»)

Кинта Брансон («Начальная школа „Эбботт”»)

Дженна Ортега («Уэнсдэй»)

Джин Смарт («Хитрости»)

Лучшая мужская роль в сериале (драма):

Джонатан Бэнкс («Лучше звоните Солу»)

Джейсон Бейтман («Озарк»)

Джефф Бриджес («Старик»)

Боб Оденкёрк («Лучше звоните Солу»)

Адам Скотт («Разделение»)

Лучшая женская роль в сериале (драма):

Дженнифер Кулидж («Белый лотос»)

Элизабет Дебики («Корона»)

Джулия Гарнер («Озарк»)

Лора Линни («Озарк»)

Зендея («Эйфория»)

Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале:

Стив Карелл («Пациент»)

Тэрон Эджертон («Черная птица»)

Сэм Эллиотт («1883»)

Пол Уолтер Хаузер («Черная птица»)

Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»)

Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале:

Эмили Блант («Англичанка»)

Джессика Честейн («Джордж и Тэмми»)

Джулия Гарнер («Изобретая Анну»)

Ниси Нэш («Монстр: История Джеффри Дамера»)

Аманда Сайфред («Выжившая»)