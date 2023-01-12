Гильдия актеров Америки объявила номинантов своей премии
«Банши Инишерина» и «Все везде и сразу» претендуют на награды в пяти категориях
Премия Гильдии актеров Америки объявила номинантов. Лидерами по числу потенциальных наград стали картины БАНШИ ИНИШЕРИНА (5) и ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ (5). Лауреаты будут известны 26 февраля.
Список номинантов:
Лучший актерский состав фильма:
ВАВИЛОН
БАНШИ ИНИШЕРИНА
ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ
ФАБЕЛЬМАНЫ
ГОВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ
Лучшая мужская роль в фильме:
Остин Батлер (ЭЛВИС)
Колин Фаррелл (БАНШИ ИНИШЕРИНА)
Брендан Фрейзер (КИТ)
Билл Найи (ЖИТЬ)
Адам Сэндлер (ПРОРВАТЬСЯ В NBA)
Лучшая женская роль в фильме:
Кейт Бланшетт (ТАР)
Виола Дэвис (КОРОЛЕВА-ВОИН)
Ана де Армас (БЛОНДИНКА)
Даниэль Дедуайлер (ТИЛЛ)
Мишель Йео (ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ)
Лучшая второстепенная мужская роль в фильме:
Пол Дано (ФАБЕЛЬМАНЫ)
Брендан Глисон (БАНШИ ИНИШЕРИНА)
Барри Кеоган (БАНШИ ИНИШЕРИНА)
Ке Хюи Куан (ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ)
Эдди Редмэйн (ДОБРЫЙ МЕДБРАТ)
Лучшая второстепенная женская роль в фильме:
Анджела Бассетт (ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВЕКИ)
Хонг Чау (КИТ)
Керри Кондон (БАНШИ ИНИШЕРИНА)
Джейми Ли Кёртис (ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ)
Стефани Сюй (ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ)
Лучший актерский состав в сериале (комедия):
«Начальная школа «Эббот»
«Барри»
«Медведь»
«Хитрости»
«Убийства в одном здании»
Лучший актерский состав в сериале (драма):
«Лучше звоните Солу»
«Корона»
«Озарк»
«Разделение»
«Белый лотос»
Лучшая мужская роль в сериале (комедия):
Энтони Кэрриган («Барри»)
Билл Хейдер («Барри»)
Стив Мартин («Убийства в одном здании»)
Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)
Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
Лучшая женская роль в сериале (комедия):
Кристина Эпплгейт («Прощай навсегда»)
Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»)
Кинта Брансон («Начальная школа „Эбботт”»)
Дженна Ортега («Уэнсдэй»)
Джин Смарт («Хитрости»)
Лучшая мужская роль в сериале (драма):
Джонатан Бэнкс («Лучше звоните Солу»)
Джейсон Бейтман («Озарк»)
Джефф Бриджес («Старик»)
Боб Оденкёрк («Лучше звоните Солу»)
Адам Скотт («Разделение»)
Лучшая женская роль в сериале (драма):
Дженнифер Кулидж («Белый лотос»)
Элизабет Дебики («Корона»)
Джулия Гарнер («Озарк»)
Лора Линни («Озарк»)
Зендея («Эйфория»)
Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале:
Стив Карелл («Пациент»)
Тэрон Эджертон («Черная птица»)
Сэм Эллиотт («1883»)
Пол Уолтер Хаузер («Черная птица»)
Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»)
Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале:
Эмили Блант («Англичанка»)
Джессика Честейн («Джордж и Тэмми»)
Джулия Гарнер («Изобретая Анну»)
Ниси Нэш («Монстр: История Джеффри Дамера»)
Аманда Сайфред («Выжившая»)