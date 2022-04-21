Объявлены победители 29-го фестиваля студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна»

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В Москве объявлены победители 29-го Открытого фестиваля студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна». Церемония награждения состоялась 20 апреля в большом зале кинотеатра «Иллюзион». Всего в 13 номинациях были представлены 118 студенческих и дебютных короткометражных фильмов, из которых 66 картин были показаны впервые.

Председателем жюри выступил режиссер Андрей Зайцев. Также в состав жюри вошли режиссер документального кино Иван С. Твердовский, оператор Илья Дёмин, актриса Анна Котова-Дерябина, историк кино и главный редактор журнала «Искусство кино» Станислав Дединский, продюсер Игорь Толстунов.

ПРИЗЫ :

Лучший игровой фильм:

• I премия — ЖЕНЩИНА, МУЖЧИНА, МУЖЧИНА И ЕЩЁ ОДНА ЖЕНЩИНА, режиссер Сергей Овечко (Московская Школа кино, мастерская А.П. Попогребского, П.Г. Бардина)

• II премия — ПЕРЕКРЁСТОК, режиссер Анна Носатова, Московская Школа кино, мастерская А.П. Попогребского)

• III премия — ДВЕ СЕСТРЫ, режиссер Никита Дорофеев (СПбГИКиТ, мастерская А.А. Антонова)

Лучший неигровой фильм:

• I премия — КТО ВЕЗЁТ – НА ТОМ И ЕДУТ, режиссер Дарья Савченко (ИСИ, мастерская А.Ю. Ханютина, В.В. Возняк, В.А. Мосса)

• II премия — ИШИМ, режиссер Кирилл Султанов, Московская Школа кино, мастерская А.П. Попогребского П.Г. Бардина)

• III премия — ЗАЛ ОЖИДАНИЯ, режиссер Осип Богданов (Кинохроники, Лендок)

Лучший анимационный фильм — ОЙ ЧИЕ Ж ТО ЖИТО, режиссер Анна Швейгольц (Школа-студия ШАР)

Приз киноконцерна «Мосфильм» — БУДЕМ ЗАНОВО, режиссер Камила Рамазанова (ВГИК им. Герасимова, мастерская А.К. Котта, В.К. Котта)

Лучшая операторская работа — Леонид Прощак за фильм ЖЕНЩИНА, МУЖЧИНА, МУЖЧИНА И ЕЩЁ ОДНА ЖЕНЩИНА, режиссер Сергей Овечко

Лучший актерский ансамбль — ДВЕ ПУЛИ, режиссер Глеб Прохоров (ВГИК им. Герасимова, мастерская В.Ю. Абдрашитова)

Дипломы с особой формулировкой:

• Специальный диплом от группы компаний Пионер: анимационному фильму FIRE GRANNY – ДЕВКИ ПЛЯШУТ, режиссер Наталья Потёмкина (Школа дизайна НИУ ВШЭ, мастерская Л.Г. Хоботовой)

• «За яркое соответствие драматургии в изображении» оператору Александре Бондаренко за фильм БЕССОННИЦА (ГИТР им. М.А. Литовчина)

• «За возрождение комедийных традиций в отечественном кинематографе» фильму СОБЕСЕДОВАНИЕ, режиссер Егор Яценко (Московская Школа кино, мастерская М. Фатахова)

• «За глубокие операторские решение» фильму СОТВОРЕНИЕ, режиссер и оператор Ярослав Булавин

• «За хорошее отношение к насекомым и людям» фильму ТРАКТАТ О БАБОЧКАХ, режиссер Александр Лаврентьев (ВГИК им. Герасимова, мастерская В.Ю. Абдрашитова)

• «За гуманистическое решение конфликта между отцами и детьми» фильму УБИЙЦА, режиссер Виктор Салимьянов (ВГИК им. Герасимова, мастерская А.А. Эшпая)

• Диплом Международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба» фильму КТО ВЕЗЁТ – НА ТОМ И ЕДУТ, режиссер Дарья Савченко (ИСИ, мастерская А.Ю. Ханютина, В.В. Возняк, В.А. Мосса)

• Специальный диплом от телеграмм-канала «Питчинги» фильму ИЯ, режиссёр Илья Михеев (СПБГИКиТ; Мастерская К. С. Лопушанского)