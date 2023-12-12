Lionsgate анонсировала «Пилу 11»
Автор: Илья Кувшинов
12 декабря 2023
Лента выйдет в прокат в следующем году
Компания Lionsgate анонсировала в своих социальных сетях еще одну часть ПИЛЫ. Ожидается, что 11-й фильм франшизы появится в американском прокате 27 сентября 2024 года. Об этом сообщает Deadline.
Пока неизвестно, вернется ли к своей роли 81-летний Тобин Белл, но логично предположить, что скорее да, чем нет.
Десятая часть франшизы вышла в прокат в сентябре этого года, заработав в мировом прокате $107,6 млн при бюджете в $13 млн.
Фото: кадр из фильма ПИЛА 10
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