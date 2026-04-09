С июля в России станет обязательным заполнение ИНН при переводах через СБП
Автор: БК
9 апреля 2026
Такая мера вводится для противодействия мошенничеству
Руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков рассказал РИА Новости, что в России с 1 июля станет обязательным указывать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при переводах и платежах через Систему быстрых платежей (СБП).
Отмечается, что заполнять ИНН нужно будет при переводах и платежах между физлицами и между юрлицами и физлицами.
По словам Юркова, такая мера вводится для противодействия «дропперству» – выводу денег, добытых преступным путем.
