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Мартин Скорсезе планирует сняться в собственном фильме про Иисуса Христа

Автор: Илья Кувшинов

13 сентября 2023

Режиссер обещает, что тематически картина будет похожа на его «Молчание»

Мартин Скорсезе дал большое интервью журналу Time в рамках промо-кампании своего нового фильма УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ, где поделился некоторыми деталями будущей ленты об Иисусе Христе.

Режиссер отметил, что тематически она будет похожа на его драму МОЛЧАНИЕ с Эндрю Гарфилдом и Адамом Драйвером, а также отметил, что планирует сам появиться в кадре.

«Я точно не знаю, каким именно будет фильм. Не знаю, как сказать лучше, но повествование в нем будет нелинейным. Там будут постановочные сцены, и я в нем снимусь», – сказал Скорсезе.  

Это будет далеко не первое актерское появление постановщика. На протяжении многих лет Скорсезе появлялся в камео в собственных картина (среди них – ПОСЛЕДНЕЕ ИСКУШЕНИЕ ХРИСТА, где ему досталась партия пророка Исаии), а также сыграл более продолжительные роли в альманахе СНЫ Акиры Куросавы и ТЕЛЕВИКТОРИНЕ Роберта Редфорда.

Напомним, что режиссер объявил о работе над новым фильмом об Иисусе Христе в мае этого года после встречи с Папой римским Франциском.

Фото: кадр со съемок УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ

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