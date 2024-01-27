Мартин Скорсезе прокомментировал отсутствие у Леонардо Ди Каприо номинации на «Оскар» в этом году

Режиссер считает, что его роль все равно останется в истории

Мартин Скорсезе считает, что роль Леонардо Ди Каприо в УБИЙЦАХ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ навсегда остается в истории, несмотря на то что он не был номинирован за нее на «Оскар» в этом году. Постановщик заявил об этом в разговоре с Variety.

«Ему удалось так глубоко прочувствовать сложный и противоречивый характер человека, который был одновременно слабым, податливым и готовым совершать ужасные поступки, но при этом искренне любил свою жену. Лео бесстрашно создал образ настоящего обычного человека… Обывателя, которого люди просто не хотят признавать», – сказал Скорсезе.

Актриса Лили Гладстоун, удостоенная упоминания в категории «Лучшая женская роль» и являющаяся одной из фавориток на победу, сказала, что ее родители были в бешенстве, когда узнали, что Ди Каприо не номинирован.

«Лео первым прислал мне смс с поздравлениями. Я сказала ему, как мы все расстроены из-за него. Моя номинация – это в равной степени и его номинация. Я бы никогда не смогла сыграть так, как сыграла без его актерской и человеческой щедрости», – добавила она.

УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ номинированы на «Оскар» в десяти категориях, включая «Лучший фильм» и «Лучший режиссер».

Фото: кадр со съемок фильма УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ