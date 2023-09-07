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Кирилл Серебренников снимет «Призрака оперы» в виде сериала

Автор: Илья Кувшинов

7 сентября 2023

Производством шестисерийного проекта займутся студия Pathé и Hype Studios

Кирилл Серебренников готовится к съемкам своего первого зарубежного сериала. По информации Variety, постановщик займется адаптацией готического романа Гастона Леру «Призрак оперы».

Минисериал из шести эпизодов, за производство которого возьмутся студия Pathé и Hype Studios Ильи Стюарта, будет снят на английском языке.

Сюжет оригинального романа вращается вокруг юной оперной певицы Кристины, благородного виконта Рауля и жестокого музыкального гения по прозвищу Призрак Оперы. Сообщается, что современная адаптация Серебренникова расскажет историю с точки зрения Кристины, которая исследует темы созидания, контроля, горя и эмансипации, вступая в темный роман с изуродованным талантом.

«Наш проект выйдет за рамки текста Леру, написанного больше века назад, и станет историей о внутреннем мире оперы, – заявил постановщик. – Это нематериальная сила, которая очень точно отражает взлеты и падения нашей жизни и нашего общества. А музыка там играет главную и страстную роль».

Среди грядущих проектов Серебренникова – байопик ЛИМОНОВ, БАЛЛАДА ОБ ЭДИЧКЕ с Беном Уишоу, сделанный также совместно со студией Pathé, и драма ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЙОЗЕФА МЕНГЕЛЕ с Августом Дилем.

Фото: кадр со съемок фильма ЛЕТО

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