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Названы самые популярные сериалы 2022 года в России

Автор: БК

17 февраля 2023

Топ возглавили турецкие проекты

«Кинопоиск» опубликовал данные исследования интереса российской публики к сериалам в 2022 году. Рейтинг популярности возглавили «Постучись в мою дверь» и «Великолепный век». В первую двадцатку попали пять российских проектов и сериал «Сваты» (франшиза российских и украинских производителей). Самым популярным отечественным сериалом стал «Мажор» «Первого канала». 

Аналитики отмечают общее падение интереса к сериалам после 24 февраля 2022 года, причем к иностранным проектам оно выражено значительно сильнее, чем к отечественным. Сокращение зрительского интереса в 2022 году составило 27% по сравнению с 2021 годом. В январе 2023 года интерес россиян к сериалам оказался на 3% ниже, чем за аналогичный период 2022 года.

Сокращение интереса аналитики связывают с тем, что после 24 февраля 2022 года значительно изменилась структура телевизионного вещания: каналы стали уделять большее внимание и время информационному, а не развлекательному контенту. Аудитория переключилась на политическую и новостную повестку. 

Кроме того, на предпочтения российских зрителей повлиял уход Netflix с отечественного рынка в марте 2022 года. В 2021 году самым популярным проектом этого сервиса стала южнокорейская «Игра в кальмара». По итогам 2021 года три сериала Netflix вошли в топ-20 рейтинга «Индекс Кинопоиск Pro». В 2022 году интерес российской аудитории к сериалам сервиса упал сразу на 40%, и в первую двадцатку попали лишь «Очень странные дела». 

Список из двадцати лидеров зрительского интереса выглядит так: 

1. «Постучись в мою дверь», Турция;

2. «Великолепный век», Турция;

3. «Сваты», Россия/Украина;

4. «Эйфория», США;

5. «Острые козырьки», Великобритания;

6. «Мажор», Россия;

7. «Бесстыжие», Турция;

8. «Триггер», Россия;

9. «Ведьмак», США;

10. «Истребитель демонов», Япония;

11. «Рик и Морти», США;

12. «Атака титанов», Япония;

13. «Трудные подростки», Россия;

14. «Очень странные дела», США;

15. «Чикатило», Россия;

16. «Ходячие мертвецы», США;

17. «Человек-бензопила», Япония;

18. «Ветреный», Турция;

19. «Пацаны», США;

20. «Универ», Россия.

Премьеры 2022 года привлекли меньшее внимание россиян, нежели новые сезоны и повторы уже известных проектов. Двадцатка самых популярных сериалов 2022 года почти на две трети повторяет аналогичный рейтинг предыдущего периода. Всего одна премьера прошлого года сумела попасть в топ-20 наиболее интересных сериалов. Это японский аниме-боевик «Человек-бензопила».

При этом в список, несмотря на указанную тенденцию, не попали «Дом дракона» и «И просто так», лидеры сервиса Amediateka. Первый является приквелом сериала HBO «Игра престолов», второй — продолжением «Секса в большом городе». Стоит отметить, что ни один проект HBO, за исключением «Эйфории» вообще не попал в топ-20.

Метод подсчета баллов интереса «Индекс Кинопоиск Pro» учитывает не только популярность проекта у непосредственно зрительской публики, а зависит от того, как часто аудитория проявляет интерес к сериалу, в том числе, заходят на интернет-страницы, связанные с тайтлом. «Бюллетень кинопрокатчика» собирает данные платных онлайн-платформ по популярности контента среди их пользователей. Согласно отчету за 2022 год, турецкая мелодрама «Постучись в мою дверь» попала в топ-5 на всех сервисах, которые ее транслировали и предоставили данные БК (Wink, Okko,Premier, Megafon ТВ, и «Иви»). Помимо «Постучись в мою дверь», самыми популярными сериалами российских онлайн-платформ, согласно этому исследованию, в прошлом году стали «И снова здравствуйте!» («ИВИ»,) «Чикатило» (Okko), «The Телки» (Wink), «Два холма» (Start), «Игра престолов» (Megafon ТВ) и «Девушки с Макаровым» (Premier).

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