В Совфеде предложили отказаться от защиты авторских прав создателей зарубежного кино

Мораторий предлагают ввести до 2025 года

В Совете Федерации предложили отказаться от защиты прав авторов зарубежных фильмов из «недружественных стран» при показах их фильмов на территории России. Предложение рассчитано на срок до 2025 года. Соответствующий законопроект разработали глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов и его первый заместитель Алексей Синицын, передает ТАСС.

Сегодня, 29 мая, законопроект направят председателю правительства Михаилу Мишустину. По словам Кутепова, суть этого предложения соответствует законодательству о параллельном импорте. В данный момент в рамках этого механизма разрешение на показ иностранных фильмов невозможно, так как они не являются товаром (в отличие от, например, кинотеатрального оборудования). Согласно проекту, на картины можно будет не распространять некоторые нормы ГК, если они произведены лицами, которые отказались от предоставления прав на свои работы в России.

Сенатор ранее неоднократно отмечал, что запрет на российский прокат фильмов со стороны Sony, Walt Disney, Warner Bros. и других студий противоречит нормам международного права, поскольку за пределами РФ эти картины правомерно обнародованы и лицензируются.

Указанные меры позволят выйти кинотеатрам на уровень безубыточности, что сохранит этот сегмент как по экономическим показателям, так и по показателям занятости. При этом необходимые отчисления в Фонд кино и Российское авторское общество сохранятся», — заявил Кутепов.

Правительство ранее не поддерживало инициативы по введению параллельного импорта в кино. От идеи разрешить российским кинотеатрам показывать иностранные фильмы без согласия правообладателей, но с выплатой им вознаграждения отказалось Минэкономразвития. Министерство культуры не раз обращало внимание на необходимость защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности и интеллектуальную собственность.

В январе 2023 года Беларусь ввела у себя разрешение на ввоз и оборот товаров, в которых применены объекты интеллектуальной собственности, без согласия правообладателей из иностранных государств, в том числе недружественных. В отличие от России, в республике в их число вошли кино, музыка и программное обеспечение.