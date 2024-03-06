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Совет Федерации одобрил закон о запрете на размещение рекламы у иноагентов

Автор: БК

6 марта 2024

Сообщается, что он был принят единогласно

В среду, 6 марта, Совет Федерации одобрил на заседании закон о запрете на размещение рекламы физических и юридических лиц у людей и организаций, признанных властями иностранными агентами.

Закон, разработанный депутатами Государственной Думы, представил первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев. Сообщается, что он был принят единогласно.

Новые нормы предусматривают запрет размещать любую рекламу на ресурсах иностранных агентов. Также запрещается рекламировать ресурсы самих иноагентов на сайтах, в блогах, социальных сетях и СМИ.

Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент России Владимир Путин.

Фото: официальный сайт Совета Федерации

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