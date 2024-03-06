Совет Федерации одобрил закон о запрете на размещение рекламы у иноагентов
Сообщается, что он был принят единогласно
В среду, 6 марта, Совет Федерации одобрил на заседании закон о запрете на размещение рекламы физических и юридических лиц у людей и организаций, признанных властями иностранными агентами.
Закон, разработанный депутатами Государственной Думы, представил первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев. Сообщается, что он был принят единогласно.
Новые нормы предусматривают запрет размещать любую рекламу на ресурсах иностранных агентов. Также запрещается рекламировать ресурсы самих иноагентов на сайтах, в блогах, социальных сетях и СМИ.
Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент России Владимир Путин.
Фото: официальный сайт Совета Федерации