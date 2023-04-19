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Главным редактором «Бюллетеня кинопрокатчика» назначена Юлия Шампорова

19 апреля 2023

Ранее Юлия сотрудничала с Forbes, «Кинопоиском», РБК и «Афишей»

Журналист и кинокритик, кандидат филологических наук, режиссер, ведущая телеграм-канала Shamporova, Юлия зарекомендовала себя в индустрии как профессионал высокого класса. В качестве кинокритика и кинообозревателя на протяжении трех лет Юлия сотрудничала с Forbes, создавая эксклюзивные интервью с ведущими кинематографистами мирового и российского кино, рецензии, а также материалы, связанные с проблемами киноиндустрии и кинобизнеса. Ее статьи также можно найти в «Кинопоиске», РБК, «Афише», и других изданиях. 

Юлия Шампорова окончила факультет журналистики МГУ, там же защитила диссертацию, став кандидатом филологических наук. Училась и стажировалась в Париже (France 2, Agence France-Presse) и Женеве. Также Шампорова закончила ВКСР, мастерскую В.И.Хотиненко, В.А.Фенченко, П.К.Финна по специальности «режиссура кино и телевидения», сняв цикл авторских документальных фильмов, ставших призерами международных киносмотров. Юлия активно работает на российских и международных кинофестивалях, является членом международного жюри турецкого кинофестиваля Gobekli Tepe.

Аналитические материалы, рецензии и интервью с ведущими кинематографистами сделали имя Юлии. Среди ее собеседников — режиссер Люк Бессон, актриса Фанни Ардан, продюсер и писатель Фредерик Бегбедер, лауреат «Оскара», режиссер Шиан Хедер и многие другие. Особое внимание в публикациях Шампорова уделяет репрезентации и поддержке женщин в киноиндустрии.

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