Российская киноиндустрия будет впервые представлена на кинорынке SIFF в Шанхае

РОСКИНО организует презентацию отечественных фильмов, анимации и сериалов

10 июня в Шанхае (Китай) стартует международный кинорынок SIFF Market 2023, который проходит в рамках Шанхайского международного кинофестиваля. Впервые РОСКИНО при поддержке Минкультуры России организует на кинорынке стенд российской киноиндустрии Russian Content Worldwide: свои проекты представят 18 компаний. Для российской киноотрасли это станет самой масштабной презентацией на одной из крупнейших и статусных азиатских бизнес-площадок.

РОСКИНО 11 июня организует специальную презентацию-шоукейс для международных участников, куда войдут проекты российских компаний. В ее рамках будет представлен фильм, часть которого была снята в космосе, – ВЫЗОВ от компании «Централ Партнершип». Картина уже вошла в топ-50 самых кассовых фильмов мира в 2023 году. Предыдущая работа режиссера «Вызова» Клима Шипенко, комедия ХОЛОП, может скоро появиться в Китае в качестве ремейка: права на адаптацию были приобретены в 2022 году. Еще одной картиной на тему космоса станет фантастический фильм-катастрофа МИРА от «Марс Медиа Энтертейнмент».

В числе полнометражных художественных фильмов, которые представят в рамках шоукейса на стенде Russian Content Worldwide, – драма о рыбаках, попавших в шторм, СНЕГИРЬ (кинокомпания СТВ), исторический детектив ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ от киноконцерна «Мосфильм», приключенческий боевик ГРОМ: ТРУДНОЕ ДЕТСТВО от «Баббл Студиос» и комедийный боевик МАЖОР В СОЧИ от продюсерской компании «Среда». Также дистрибьюторам представят новый триллер КЕНТАВР (ГК «Планета Информ»), который только готовится к выходу в широкий прокат.

Традиционно популярная в Китае российская анимация будет представлена как полнометражными фильмами, так и мультсериалами. На презентацию заявлены новинки от пяти компаний. Анимационная студия «Воронеж» представит пятую часть своей суперуспешной франшизы «Снежная королева» – СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА, которая уже тепло была принята аудиторией Южной Кореи и Турции. Также компания рассчитывает найти партнеров по копродукции для своей новинки – полнометражного анимационного фильма ГЕРОИ АРКТИКИ.

Киностудия «Союзмультфильм» в рамках шоукейса презентует новинку ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ. В числе других проектов компании на SIFF Market – «Монсики», «Ну, погоди! Каникулы», «Тайны Медовой долины», «Приключения Пети и Волка».

ГК «Рики» представит на презентации фильм ФИННИК. Также на стенде RCW азиатские байеры смогут ознакомиться с другим полнометражным хитом компании – семейным анимационным фильмом ПЛЮШЕВЫЙ БУМ!.

Компания «ЯРКО» покажет на шоукейсе мультсериал «Команда МАТЧ». Также в рамках рынка будут представлены другие сериалы компании – «Дракошия», «Улетная доставка!», «Дракоша Тоша», «Тикабо».

В презентацию Russian Content Worldwide также включен мультсериал «10 друзей Кролика» от «АА Студио».

Анимационные проекты на рынке SIFF Market представит и кинокомпания СТВ, в их каталоге – полнометражный мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ, а также мультсериалы, уже выходившие на китайских VOD-платформах и телеканалах, – «Лунтик и его друзья» и «Барбоскины».

Сериалы составляют почти половину всех проектов, которые представит в Шанхае на SIFF Market российская киноиндустрия. Международные покупатели контента смогут ознакомиться с такими проектами, как «РэмбО» про работу экспериментального кинологического отряда, «Домашнее поле», «Трудные подростки» («Арт Пикчерс Дистрибьюшн»); исторические драмы «Елизавета» и «Шаляпин» (ВГТРК), исторический детектив «Безсоновъ» и драма «Дина и Доберман» (телекомпания НТВ); мистический триллер «13 клиническая» и новый супергеройский комедийный сериал «Разрешите обратиться» (онлайн-кинотеатр Иви); драмеди «Почка» и комедийный детектив «Сергий против нечисти» (KION), биографический сериал с элементами фэнтези «Король и Шут» и комедийное фэнтези «Закрыть гештальт» («Плюс Студия») и многие другие.