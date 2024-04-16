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«Сказка» Александра Сокурова выйдет в прокат в Великобритании и США

Автор: Илья Кувшинов

16 апреля 2024

Права на ленту приобрела компания Juno Films

Компания Juno Films приобрела международные права на фильм СКАЗКА Александра Сокурова после его мировой премьеры на кинофестивале в Локарно в прошлом году. Об этом сообщает ScreenDaily.

Ожидается, что фантасмагория, снятая на стыке игрового, документального и анимационного кино, выйдет в американский прокат поздней осенью сразу после нескольких фестивальных показов. Кинотеатральный релиз ленты также запланирован и в Великобритании.

Кроме того, Juno приобрела права на фестивальные показы СКАЗКИ в Австралии и Новой Зеландии, Германии, Испании, Мексике, Польше, Бельгии и Нидерландах.

«Это последний фильм, который Сокуров снимет в России, и мы рады, что западные зрители смогут оценить его по достоинству», – заявил продюсер картины Николай Янкин.

Напомним, что в октябре 2023 года Министерство культуры России отказало СКАЗКЕ в выдаче прокатного удостоверения. Согласно постановлению, решение было принято на основании подпункта «ж» п. 18 правил выдачи, который гласит – «в иных определенных федеральными законами случаях».

В центре сюжета картины – показанные в фантастическом ключе события Второй мировой войны, где демонстрируются сконструированные образы Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля, Адольфа Гитлера и других исторических личностей.

Фото: кадр из фильма СКАЗКА

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