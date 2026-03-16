top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  «Сказка о царе Салтане» заработала два миллиарда рублей в российском прокате

«Сказка о царе Салтане» заработала два миллиарда рублей в российском прокате

Автор: БК

16 марта 2026

Покорение знакового рубежа случилось на 33-й день проката ленты

Согласно данным ЕАИС на 16:00 (мск) 16 марта, кассовые сборы ленты СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ составили 2 млрд рублей.

В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни. Покорение знакового рубежа случилось на 33-й день проката ленты.

Фильм Сарика Андреасяна стал семнадцатым российским проектом, преодолевшим порог в два миллиарда в отечественном прокате, и четвертым – за 2026 год. Ранее эта планка также покорилась сказкам ЧЕБУРАШКА 2, ПРОСТОКВАШИНО и БУРАТИНО.

Фото: кадр из фильма СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ

Новости Рецензии Кино TV online

