«Сказка о царе Салтане» заработала два миллиарда рублей в российском прокате
Автор: БК
16 марта 2026
Покорение знакового рубежа случилось на 33-й день проката ленты
Согласно данным ЕАИС на 16:00 (мск) 16 марта, кассовые сборы ленты СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ составили 2 млрд рублей.
В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни. Покорение знакового рубежа случилось на 33-й день проката ленты.
Фильм Сарика Андреасяна стал семнадцатым российским проектом, преодолевшим порог в два миллиарда в отечественном прокате, и четвертым – за 2026 год. Ранее эта планка также покорилась сказкам ЧЕБУРАШКА 2, ПРОСТОКВАШИНО и БУРАТИНО.
Фото: кадр из фильма СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ
