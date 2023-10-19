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Skydance Animation уходит от Apple к Netflix

Автор: Илья Кувшинов

19 октября 2023

Первым релизом новой сделки станет мультфильм «Зачарованные»

Apple приняла решение не продлевать контракт с компанией Skydance Animation, однако новые покупатели сразу нашлись. The Hollywood Reporter cообщает, что анимационная студия, которой руководит бывший глава Pixar Джон Лассетер, подписала многолетний контракт на разработку из создание мультфильмов для Netflix.

Первым релизом новой сделки станет анимационный проект ЗАЧАРОВАННЫЕ (Spellbound), который первоначально делался для Apple. Его релиз на сервисе запланирован на 2024 год. Еще через год Netflix выпустит мультфильм POOKOO от режиссера РАПУНЦЕЛЬ: ЗАПУТАННОЙ ИСТОРИИ Нэйтана Грено.

Среди других будущих совместных проектов – RAY GUNN Брэда Берда и пока еще безымянная адаптация сказки «Джек и бобовый стебель», над которой работает постановщик ЗВЕРОПОЛИСА Рич Мур.

Сама же производственная компания Skydance Media продолжит разрабатывать игровые полнометражные проекты для Apple. Также утверждается, что анимационный сериал «В поисках ВондЛы», основанный на одноименных книгах Тони ДиТерлицци, все еще запланирован к выходу на Apple TV+.

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