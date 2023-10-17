Стали известны показатели просмотров платформы ВГТРК «Смотрим»

Об этом рассказал Антон Златопольский в рамках конференции НРA TV2В 2023

Генеральный директор телеканала «Россия 1» и первый заместитель генерального директора холдинга ВГТРК Антон Златопольский принял участие в панели «ТВ в эпоху новой конкуренции» в рамках конференции НРA TV2В 2023 и раскрыл показатели онлайн-платформы «Смотрим».

По его словам, у сервиса примерно 35-38 млн просмотров в месяц.

«“Смотрим” достаточно молодая платформа. Она моложе самого молодого онлайн-кинотеатра. Так или иначе, главный показатель – это количество посещаемости. И по этому показателю мы меняемся местами со старейшим кинотеатром «Иви», имея примерно 35-38 млн заходов, просмотров на нашей платформе в месяц. С отрывом идет «Кинопоиск», как часть экосистемы, все остальные – после идут», – сказал Златопольский.

Он также отметил, что телевидение больше не может предлагать свой контент только линейно – особенно без цифровой среды с возможностью поиска, таргетирования и просмотра без рекламы по подписке, однако подчеркнул, что программируемое телевидение пока никуда не денется.

Напомним, что недавно «Смотрим» ввел платную подписку и планирует заняться производством оригинального контента.