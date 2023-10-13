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Платформа ВГТРК «Смотрим» ввела платную подписку

Автор: Илья Кувшинов

13 октября 2023

Подписчикам будут доступны премьеры до эфира на ТВ и просмотр без рекламы

Онлайн-платформа «Смотрим», входящая в холдинг ВГТРК, ввела платную подписку. Ее стоимость на 1 месяц составляет 199 рублей, а на год – 1990 рублей.

На официальном сайте сервиса сообщается, что подписчикам будут доступны эксклюзивные премьеры до эфира на ТВ, просмотр без рекламы и библиотека разнообразных проектов. Среди тайтлов, которые уже можно посмотреть целиком по подписке – сериалы «Екатерина. Фавориты» с Мариной Александровой и «Зеркало лжи» с Марией Куликовой.

В августе стало известно, что «Смотрим» начнет производство оригинального контента – курировать его создание будет бывший гендиректор телеканала ТВ-3 Лили Шерозия. 

Платформа была запущена в ноябре 2020 года и его доля на российском рынке стриминговых сервисов в 2022 году составила менее 1%.

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