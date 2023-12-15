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Зак Снайдер работает над режиссерской версией «Запрещенного приема»

Автор: Илья Кувшинов

15 декабря 2023

Постановщик ведет переговоры c Warner Bros. насчет перемонтажа и досъемок фильма

ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ стал не только самым провальным фильмом Зака Снайдера, заработав в 2011 году $89,8 млн в мировом прокате, но и самым нелюбимым фильмом режиссера – однако, он планирует все исправить.

Постановщик рассказал в интервью Inverse, что ведет переговоры с Warner Bros. насчет перемонтажа и досъемок фильма, чтобы воссоздать первоначально задуманную им версию с возрастным рейтингом 18+.

«Я работаю со студией для того, чтобы найти возможность вернуться к проекту. Несмотря на то, что ранее мы сделали расширенную версию, это не готовое кино. Было бы очень круто, если бы у нас получилось вернуть Эмили Браунинг и Эбби Корниш, а также всю съемочную группу. Некоторые пересъемки были бы очень кстати», – заявил он.

Warner Bros., в свою очередь, пока никак не прокомментировала слова Снайдера.

Фото: кадр из фильма ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ

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