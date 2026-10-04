Илья Соболев разрабатывает игровой проект об Анатолии Кашпировском

Советский психотерапевт скончался 3 октября

Актер, комик и телеведущий Илья Соболев сообщил в своем Instagram*, что уже несколько лет работает над игровым проектом о советском психотерапевте Анатолии Кашпировском, который скончался 3 октября на 88-м году жизни.

«Мы не собирались пока об этом говорить, но последние события, очевидно, запустят огромное количество фильмов и сериалов о нем. Поэтому, наверное, пришло время сказать: мы тоже давно внутри этой истории. Мне хочется показать Кашпировского не как мем или часть страшных 90-х, где где-то рядом Мавроди, Березовский и Доренко. А как человека, который, кажется, действительно верил, что может помогать людям. Было это правдой или огромной верой в самого себя – в этом как раз и хочется разобраться. И да, в этой истории будет еще один очень известный актер и ещё один человек, которого вы все прекрасно знаете. Пока не скажу кто и кого играет», – написал он.

Кашпировский получил известность в СССР своими телевизионными «целительскими» сеансами – он утверждал, что с помощью метода «установка внимания» помогает пациентам «открывать в подсознании банк информации», якобы позволявший излечивать различные болезни.

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Фото: официальный сайт Анатолия Кашпировского