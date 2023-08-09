Sony отчиталась о прибыли за первый квартал 2023 года

Доход киноподразделения упал на 71% по сравнению с прошлогодними показателями

Корпорация Sony отчиталась о своей прибыли за первый квартал (апрель – июнь) 2023 года. По информации Deadline, доход подразделения Sony Pictures упал до $115 млн. Подобный результат на 71% меньше прошлогодних показателей, и это несмотря на потенциальные хиты в прокате.

Лидером по сборам среди картин Sony за первый квартал стал анимационный фильм ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ, собравший на конец июня $591 млн в мировом прокате (сейчас его сборы составляют уже $684 млн). Среди других картин – хоррор ЭКЗОРЦИСТ ВАТИКАНА ($75 млн по миру) и комедия БЕЗ ОБИД ($40 млн долл).

Показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) студии упал на 57% по сравнению с первым кварталом 2022-го – представители Sony Pictures связывают это со снижением продаж и высокими затратами на маркетинг из-за большего количества релизов.

Продажи подразделения действительно упали: если в прошлом году Sony смогла заработать $2,64 млрд, то за это же время в 2023-м ее результат составил $2,33 млрд. Подобное снижение связано с уменьшением производства американских сериалов и меньшими доходами от лицензирования контента для домашнего видео и стримингов.

Корпорация заявила, что пересмотрела прогноз на весь финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2024-го, но не изменила свои показатели для киноподразделения. Sony рассчитывает заработать 120 млрд иен ($838,1 млн), хотя осознает влияние забастовок Гильдий актеров и сценаристов, которые уже привели к переносу пары кинотеатральных релизов и задержке некоторых телевизионных проектов.

Среди грядущих кинопроектов студии – экранизация гоночного симулятора ГРАН ТУРИЗМО, триквел ВЕЛИКОГО УРАВНИТЕЛЯ и комедийный байопик ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ. Также утверждается, что хоррор АСТРАЛ 5: КРАСНАЯ ДВЕРЬ, недавно ставший самым кассовым фильмом ужасов 2023 года, пойдет в зачет финансового отчета корпорации за второй квартал.

Фото: кадр из мультфильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ