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Sony Pictures отчиталась о прибыли за второй квартал 2023 года

Автор: Илья Кувшинов

9 ноября 2023

Выручка подразделения составила $2,77 млрд

Корпорация Sony отчиталась о своей прибыли за второй квартал (июль – сентябрь) 2023 года. По сообщению Variety, доход подразделения Sony Pictures вырос – и это несмотря на двойную забастовку голливудских профсоюзов.

Утверждается, что выручка подразделения за второй квартал составила $2,77 млрд, что превышает результат за аналогичный период в прошлом году ($2,43 млрд). Операционная прибыль достигла $204 млн – это на $2 млн больше, чем в 2022-м. Скорректированный показатель OIBDA составил $293 млн за второй квартал и $499 млн за первое полугодие 2023 года с апреля по сентябрь.

В этом квартале Sony выпустила в кинотеатральный прокат четыре фильма – АСТРАЛ 5: КРАСНАЯ ДВЕРЬ ($188 млн в мировом прокате), ГРАН ТУРИЗМО ($114 млн), ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 3 ($157 млн) и дебютировавшие в конце сентября ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ ($6 млн за этот период).

Руководство компании также заявило, что, несмотря на окончание забастовок, последствия остановки кинопроизводства продолжат оказывать влияние на результаты студии до конца текущего финансового года.

Фото: кадр из фильма АСТРАЛ 5: КРАСНАЯ ДВЕРЬ

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