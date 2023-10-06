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Sony запустила стриминговый сервис на PlayStation

Автор: Илья Кувшинов

6 октября 2023

Приложение Sony Pictures Core уже доступно в 23 странах

Sony Pictures и PlayStation анонсировали в официальном блоге новое приложение для консолей PS4 и PS5 – стриминговый сервис Sony Pictures Core.

Сообщается, что это аналог сервиса Bravia Core, который ранее был запущен для телевизоров Bravia и некоторых устройств Xperia. Со следующего года Bravia Core также будет переименован в Sony Pictures Core.

Приложение позволит пользователям консоли покупать или брать напрокат фильмы из библиотеки, которая со временем расширится до 2 тыс тайтлов. На данный момент в списке доступных картин числятся ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ, ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ, АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ, ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ, БЕЗ ОБИД, БЫСТРЕЕ ПУЛИ, ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДИЕ и многое другое.

Юзеры Sony Pictures Core также получат ранний доступ к новинкам Sony Pictures – первой лентой в этой линейке уже стал ГРАН ТУРИЗМО Нила Бломкампа. Владельцам расширенной подписки PlayStation Plus Premium/Deluxe будет открыт специальный каталог из 100 фильмов, который со временем также будет обновляться.

Приложение Sony Pictures Core уже доступно в 23 странах, включая США, Канаду, Великобританию, Францию, Германию и Японию. Для регистрации учетной записи пользователям должно быть не меньше 18 лет.

Фото: PlayStation.Blog

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