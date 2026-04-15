Совфед одобрил законопроект о госфинансировании национальных анимационных фильмов
Автор: Илья Кувшинов
15 апреля 2026
Изменения были внесены в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ»
Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о полном государственном финансировании производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества.
Напомним, что изменения были внесены в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ» – в прошлом, полного госфинансирования для анимации на было предусмотрено.
Закон также включает в перечень основных направлений деятельности Минкультуры ежегодное утверждение объемов господдержки национальных фильмов различных категорий, а также утверждение приоритетных тем для данных проектов.
Фото: Freepik
Самое читаемое
