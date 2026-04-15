  • Совфед одобрил законопроект о госфинансировании национальных анимационных фильмов

Совфед одобрил законопроект о госфинансировании национальных анимационных фильмов

Автор: Илья Кувшинов

15 апреля 2026

Изменения были внесены в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ»

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о полном государственном финансировании производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества.

Напомним, что изменения были внесены в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ» – в прошлом, полного госфинансирования для анимации на было предусмотрено.

Закон также включает в перечень основных направлений деятельности Минкультуры ежегодное утверждение объемов господдержки национальных фильмов различных категорий, а также утверждение приоритетных тем для данных проектов.

Фото: Freepik

Александр Цекало займется кинопроизводством с экс-акционером «Альфа-банка»
Подробнее
Минкультуры предложило приоритетные темы поддержки кино и ее объемы в 2026 году
Подробнее
Фонд кино объявил подачу на господдержку национальных фильмов и картин о Дальнем Востоке
Подробнее
Объявлена программа 79-го Каннского кинофестиваля
Подробнее
Сарафан для горничной: как ориентированные на женщин проекты показывают себя в кинотеатрах России
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 6-12 апреля 2026 года
Подробнее
Касса четверга: «Вот это драма!» возглавила чарт
Подробнее
Госдума рассмотрит в третьем чтении новые поправки в закон о кинематографии
Подробнее
Фонд кино утвердил список лидеров отечественного кинопроизводства на 2026 год
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Вот это драма!» обгоняет «Материалистку»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9-12 апреля
Подробнее
Произведения Эдуарда Успенского экранизируют при помощи искусственного интеллекта
Подробнее
Индустриальная премия «Цех. За кадром» объявила номинантов
Подробнее
ИРИ призвал учитывать позицию ФАС при продвижении проектов в сети
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Вот это драма!»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Вот это драма!» стартовала с первой строчки
Подробнее
Креативный кластер анимации «Нейроны» начал свою работу
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 16–19 апреля
Подробнее
Касса России: «Вот это драма!» возглавила прокат
Подробнее
РОСКИНО начало прием заявок на участие в Шанхайском международном рынке
Подробнее