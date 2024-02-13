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«Союзмультфильм» будет разрабатывать концепции для парков развлечений

Автор: Илья Кувшинов

13 февраля 2024

Сейчас киностудия уже готовит концепцию для городского парка Благовещенска

Киностудия «Союзмультфильм» займется созданием креативных концепций для парков развлечений – в частности, визуальным оформлением объектов, его тематическим наполнением, планировкой и схемой благоустройства. Об этом сообщают «Ведомости».

По словам коммерческого директора Владимира Чибисова, сейчас киностудия готовит концепцию для городского парка Благовещенска – его тематика будет базироваться на идее связи поколений. Ожидается, что в ближайшем будущем контракты также будут заключены с правительствами Смоленской и Тверской областей. Cуммы и условия пока не разглашаются.

«Союзмультфильм» планирует к 2030 году увеличить долю доходов от офлайн-площадок в общей структуре выручки до 30−35% за счет нового направления. Сейчас студия уже развивает две франшизы – крытые мультимедийные парки «Союзмультпарк», которые запущены в Москве и Казани, и «Союзмульткафе». Отмечается, что в случае реализации креативной концепции для открытых площадок студия будет дополнительно зарабатывать на использовании образов лицензионных персонажей помимо получения фиксированной суммы по самим контрактам.

Чибисов также заявил, что «Союзмультфильм» готов работать и с частными инвесторами. Так, например, студия уже заключила контракт со «Сбером» на разработку концепции отдельных зон для парка на территории принадлежащего банку курорта «Манжерок».

Эксперты полагают, что в будущем в России может появиться до 500 подобных парков – особенно они будут актуальны для небольших городов.

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