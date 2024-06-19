СПбМКФ открыл аккредитацию участников

Форум пройдет с 1 по 3 октября

Открыта аккредитация участников XXV юбилейного Санкт-Петербургского международного контент-форума (СПбМКФ), который пройдет в конгрессно-выставочном комплексе «Экспофорум» с 1 по 3 октября.

Как и раньше, аккредитацию можно приобрести онлайн на сайте форума через электронный личный кабинет.

Организаторы отмечают, что начало программы мероприятий запланировано с 9:00 1 октября. В свою очередь, вечером в последний день форума, 3 октября, состоятся юбилейные мероприятия по случаю 25-летия форума.

В связи с этим участникам СПбМКФ рекомендуется планировать пребывание в Санкт-Петербурге с 30 сентября по 4 октября. О возможных мероприятиях в день заезда, 30 сентября, будет сообщено дополнительно.

Фото: официальный сайт СПбМКФ