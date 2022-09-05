Объявлена предварительная программа Санкт-Петербургского международного контент-форума

Мероприятия пройдут с 26 по 28 сентября

Стала известна предварительная программа Санкт-Петербургского международного контент-форума, а также выставки «КиноТеатр Экспо» и «Контент Экспо», которые пройдут с 26 по 28 сентября. Организаторы отмечают, что программа будет дополняться: несколько запланированных мероприятий пока не включены в предварительную программу. Даты и время проведения мероприятий деловой программы могут измениться.

Предварительная программа:

25 сентября, воскресенье, день заезда.

17.00 – 20.30. Регистрация (стойка регистрации Форума, Большой пассаж)



26 сентября, понедельник.

08.30 – 20.00 . Регистрация (стойка регистрации Форума, Большой пассаж)

Деловая программа. Тематический поток «Кинотеатры». Форум «ВедуКиноБизнес». «Площадка кинотеатра: шире, больше и гибче». Сеть кинотеатров «Премьер Зал» вновь примет участие в СПбМКФ в нескольких форматах — стенд № 105 на выставке, форум «ВедуКиноБизнес» и выездное мероприятие. На форуме «ВедуКиноБизнес» пройдут обсуждение: альтернативного контента и привлечение аудитории на него; как чувствует себя рынок коммерческой недвижимости по итогам первых трех кварталов и рассматривает ли кинотеатры якорем для ТРЦ; новый формат в кинотеатрах «Премьер Зал» — арена виртуальной реальности ParkVR площадью 200 кв м — от идеи до реализации. На выставке с 26 по 28 сентября «Премьер Зал» представит новинки собственной IT системы управления кинотеатром BoxOffice&Bar и приоткроет двери для участников выставки в мир виртуальной реальности.

11.00 – 19.30. Работа выставки и Университета «КиноТеатр Экспо»

• Презентация «Централ Партнершип» и показ фильма

• Мероприятие деловой программы

• Презентация «Экспонента»

• Презентация Киностудии им. М. Горького

• Презентация «Наше кино»

• Выездное мероприятие. Показ фильма «Централ Партнершип»



27 сентября, вторник

09.00 – 19.00. Регистрация (стойка регистрации Форума, Большой пассаж)

10.00 – 19.30 . Работа выставки и Университета «КиноТеатр Экспо»

• Деловая программа. Тематический поток «Кинотеатры».

• «F&B в кинотеатрах: Новая реальность».

• Презентация «Вольга». Часть I.

• Деловая программа. Тематический поток «Кинотеатры».

• «Кино будет!» Семинар для руководителей кинотеатров, дистрибьюторов и специалистов киноиндустрии.

«Кино будет!» — проект MTD media, призванный собрать в единое сообщество специалистов киноиндустрии, представителей кинотеатров, чтобы вместе находить антикризисные решения, делиться опытом и оптимизмом. Обсуждаться будут основные проблемы кинотеатров, успешные кейсы и практическое руководство по антикризисному репертуарному планированию и тактике маркетинга на 2022-2023 гг. Представители компании MTD media представят аналитику изменений, произошедших в работе кинотеатров за 2022, расскажут о собственном опыте развития киносети и разберут инструменты эффективного управления и продвижения. Докладчики: Лиана Ибрагимова, руководитель отдела репертуарного планирования MTD media; Инна Казакова, руководитель направления по работе с кинотеатрами отдела репертуарного планирования MTD media; Мария Матвеева, руководитель отдела маркетинга MTD media. Участники семинара смогут поделиться своим мнением о сложившейся ситуации в индустрии, задать вопросы и получить практические руководство по организации работы с контентом.

• Презентация «Вольга». Часть II.

• Презентация «Каропрокат», показ фильма.

• Презентация фильмов. О программе будет объявлено дополнительно.