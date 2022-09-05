Объявлена предварительная программа Санкт-Петербургского международного контент-форума
Мероприятия пройдут с 26 по 28 сентября
Стала известна предварительная программа Санкт-Петербургского международного контент-форума, а также выставки «КиноТеатр Экспо» и «Контент Экспо», которые пройдут с 26 по 28 сентября. Организаторы отмечают, что программа будет дополняться: несколько запланированных мероприятий пока не включены в предварительную программу. Даты и время проведения мероприятий деловой программы могут измениться.
Предварительная программа:
25 сентября, воскресенье, день заезда.
17.00 – 20.30. Регистрация (стойка регистрации Форума, Большой пассаж)
26 сентября, понедельник.
08.30 – 20.00. Регистрация (стойка регистрации Форума, Большой пассаж)
Деловая программа. Тематический поток «Кинотеатры». Форум «ВедуКиноБизнес». «Площадка кинотеатра: шире, больше и гибче». Сеть кинотеатров «Премьер Зал» вновь примет участие в СПбМКФ в нескольких форматах — стенд № 105 на выставке, форум «ВедуКиноБизнес» и выездное мероприятие. На форуме «ВедуКиноБизнес» пройдут обсуждение: альтернативного контента и привлечение аудитории на него; как чувствует себя рынок коммерческой недвижимости по итогам первых трех кварталов и рассматривает ли кинотеатры якорем для ТРЦ; новый формат в кинотеатрах «Премьер Зал» — арена виртуальной реальности ParkVR площадью 200 кв м — от идеи до реализации. На выставке с 26 по 28 сентября «Премьер Зал» представит новинки собственной IT системы управления кинотеатром BoxOffice&Bar и приоткроет двери для участников выставки в мир виртуальной реальности.
11.00 – 19.30. Работа выставки и Университета «КиноТеатр Экспо»
• Презентация «Централ Партнершип» и показ фильма
• Мероприятие деловой программы
• Презентация «Экспонента»
• Презентация Киностудии им. М. Горького
• Презентация «Наше кино»
• Выездное мероприятие. Показ фильма «Централ Партнершип»
27 сентября, вторник
09.00 – 19.00. Регистрация (стойка регистрации Форума, Большой пассаж)
10.00 – 19.30. Работа выставки и Университета «КиноТеатр Экспо»
• Деловая программа. Тематический поток «Кинотеатры».
• «F&B в кинотеатрах: Новая реальность».
• Презентация «Вольга». Часть I.
• Деловая программа. Тематический поток «Кинотеатры».
• «Кино будет!» Семинар для руководителей кинотеатров, дистрибьюторов и специалистов киноиндустрии.
«Кино будет!» — проект MTD media, призванный собрать в единое сообщество специалистов киноиндустрии, представителей кинотеатров, чтобы вместе находить антикризисные решения, делиться опытом и оптимизмом. Обсуждаться будут основные проблемы кинотеатров, успешные кейсы и практическое руководство по антикризисному репертуарному планированию и тактике маркетинга на 2022-2023 гг. Представители компании MTD media представят аналитику изменений, произошедших в работе кинотеатров за 2022, расскажут о собственном опыте развития киносети и разберут инструменты эффективного управления и продвижения. Докладчики: Лиана Ибрагимова, руководитель отдела репертуарного планирования MTD media; Инна Казакова, руководитель направления по работе с кинотеатрами отдела репертуарного планирования MTD media; Мария Матвеева, руководитель отдела маркетинга MTD media. Участники семинара смогут поделиться своим мнением о сложившейся ситуации в индустрии, задать вопросы и получить практические руководство по организации работы с контентом.
• Презентация «Вольга». Часть II.
• Презентация «Каропрокат», показ фильма.
• Презентация фильмов. О программе будет объявлено дополнительно.
28 сентября, среда
08.30 – 19.00. Регистрация (стойка регистрации Форума, Большой пассаж)
10.00 – 17.30. Работа выставки и Университета «КиноТеатр Экспо»
• Деловая программа. Тематический поток «Кинотеатры»
• 20-я юбилейная конференция «Бизнес кинотеатров». В рамках конференции будут рассмотрены реальные кейсы успешной работы кинотеатров в нынешних сложнейших условиях и перспективы и пути постепенного выхода из кризисной ситуации уже осенью 2022 года.
• Презентация World Pictures
• Презентация лучшего регионального кино. Организаторы: Фонд поддержки регионального кино и СПбМКФ
• Деловая программа. Тематический поток «Контент в единой цифровой среде: кино, ТВ, цифровые медиа».
• Дискуссионная сессия «Импакт-контент: жанровая палитра и новые смыслы».
В ходе сессии эксперты обсудят: трансляцию ценностей через импакт-контент, жанровое разнообразие в создании импакт-контента, способы обсуждения остросоциальных тем через игровые фильмы, как художественное кино мотивирует людей к действиям, особенности восприятия импакт-контента. Организаторы: Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), Фонд поддержки регионального кинематографа союза кинематографистов РФ, Клуб «Хедлайнеры. Импакт Медиа», СПбМКФ. Модератором выступит Ольга Жукова – исполнительный директор Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). К участию в дискуссионной сессии приглашены: Никита Тихонов-Рау, основатель лаборатории «Третий сектор»; Мария Залунина, руководитель направления КСО, АО «Национальная медиа группа»; Марина Белова, заместитель генерального директора Пятого канала; Дмитрий Якунин, исполнительный директор Фонда поддержки регионального кинематографа союза кинематографистов РФ; Александр Ляпин, директор по коммуникациям ИРИ; Сергей Сельянов, глава кинокомпании СТВ, председатель Правления АПКиТ; Игорь Мишин – генеральный директор «МТС Медиа»/KION; Дмитрий Табарчук, Продюсер, генеральный директор компании «НМГ Студия»; Инесса Юрченко, генеральный продюсер и сооснователь кинокомпании «Триикс Медиа»; Мария Гречишникова, управляющий директор группы компаний «Стар Медиа Дистрибьюшн»; Юлия Иванова, генеральный директор «Марс Медиа Энтертейнмент»; Эдуард Илоян, генеральный продюсер и председатель совета директоров студии Yellow, Black and White.
• Презентации и показы фильмов. О программе будет объявлено дополнительно.