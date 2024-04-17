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«Спойлер» Сергея Минаева не выйдет на «Кинопоиске» в запланированную дату

Автор: Илья Кувшинов

17 апреля 2024

Его релиз был запланирован на 18 апреля

Политический триллер «Спойлер» по сценарию Сергея Минаева и Андрея Цибульского, который должен был дебютировать в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» 18 апреля, не появится в сервисе в намеченную дату.

«Изменение контентной сетки и дат премьер оригинальных проектов — стандартная практика рынка. О сроках премьеры сериала «Спойлер» сообщим дополнительно», – заявили в пресс-службе «Кинопоиска».

В центре повествования проекта – бизнесмен, который становится кандидатом-спойлером действующего главы региона в несуществующей Куйбышевской области. Задача Оболенского заключается в том, чтобы оттянуть голоса у основного конкурента и затем снять свою кандидатуру с выборов в пользу главы региона. Однако, чем дальше заходит политическая игра, тем больше главный герой входит во вкус.

Первоначально сериал должен был появиться на экранах весной 2021 года. По информации инсайдеров, на которых тогда ссылались BBC, вся якобы региональная фактура и герои в «Спойлере» списаны с московских реалий – в частности, большое внимание в сериале уделялось оппозиционному движению в России.

Стоит отметить, что вместо «Спойлера» на «Кинопоиске» 18 апреля выйдет другой проект по сценарию Сергея Минаева – драма «Золотое дно».

Фото: кадр из сериала «Спойлер»

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