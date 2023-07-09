Июльские новинки на START: Светофоровы, секреты «Кошек» и другой Каха 

Рассказываем про премьеры на START, которые ждут зрителей в июле

С 1 июля:

«Дом Светофоровых» (образовательный ситком, комедия)

В продолжении проекта семью Светофоровых ждут перемены. Папа Семен становится начальником ДПС. Мама Светлана управляет своей кондитерской и всей большой семьей: у них с Семеном появилось неожиданное прибавление — двойняшки! Дедушка, настоящая легенда Госавтоинспекции, вместе с внуком Сенькой по-прежнему ведет интернет-блог о правилах дорожного движения. Вот только у Сеньки начался переходный возраст — ему очень хочется хулиганить и нарушать правила.



«Обедайте с любовью» (сериал, мелодрама)

Юй Хао — хладнокровный глава компании, которая производит свежие продукты. Он ценит свое время, а его главный принцип — эффективность, потому директор идет на любые ухищрения, чтобы развить бизнес. Компания Юй Хао становится спонсором кулинарного шоу, сам он выступает в качестве опытного повара, но при этом у него в квартире даже нет кухни. Когда выясняется, что в передаче блюда готовил дублер, репутация лжекулинара оказывается под угрозой. Основной удар приходится на PR-отдел трудолюбивой Су Кэлань. Именно ей предстоит не только улаживать конфликт, но и учить угрюмого босса готовить.

С 4 июля:

«Два холма» (сериал, комедийная антиутопия)

В новом сезоне спокойствие идеально устроенного женского мира вновь оказывается под угрозой. Новая мэрка Двух холмов Елена Зоевна (Анна Снаткина) решает раз и навсегда избавиться от патриархальной чумы, переселив приматов подальше от подруг — в плодородные земли Полесья. Но хранители ценностей старого мира не готовы покинуть свои территории. Их сопротивление приводит обе стороны к неожиданным последствиям. Тем временем Рада (Пелагея Невзорова) и Гера (Никита Кологривый) пытаются построить отношения, но нормы нефтяного века, по которым живет Гера, чужды и непонятны Раде.



С 5 июля:



«Дело Грегори» (сериал, драма)

Одно из самых громких преступлений Франции. В октябре 1984 года четырехлетний Грегори Вильмен был похищен у своего дома и найден мертвым. Поиск подозреваемых обернулся настоящим противостоянием внутри семьи Вильменов. Драма тесно переплела судьбы полицейских, судей, журналистов и жертв этой истории. Никто из них не догадывался, что точка в деле Грегори так и не будет поставлена.



С 6 июля:

«Кошка» (сериал, детектив)

В городе один за другим пропадают дети. Родители в отчаянии, полиция уверена, что те вернутся сами, волонтеров на всех не хватает. Что если детей похищают с определенной целью? За дело берется Оксана Кошкина по прозвищу Кошка, совсем недавно вернувшаяся в полицию. Похоже, пропавшие дети — часть большой схемы, в которой задействовано множество сторон. Чем глубже Оксана погружается в дело, тем больше осознает масштаб катастрофы. И тем острее ее ранят собственные воспоминания из прошлого.



С 7 июля:

14+ ПРОДОЛЖЕНИЕ (режиссер Андрей зайцев)

Сиквел трогательного фильма о первой любви 14+ с Глебом Калюжным в главной роли. Это история простого парня Леши, которому больше не 14, ему — 18! Он встречает яркую и открытую Настю, которая переворачивает привычный мир, но он все еще вспоминает свою первую любовь Вику. Он становится взрослее, а проблемы — серьезнее. Но, как и раньше, справиться с жизненными сложностями и ответить на все вопросы о любви, семье и долге Леша должен самостоятельно.

С 8 июля:

«Шайен и Лола вне закона» (сериал, драма)

Что может объединять модницу Лолу из Парижа и проблемную Шайен, всего три месяца назад вышедшую из тюрьмы? Им насолил один и тот же мужчина. Когда одна из женщин случайно убивает жену обидчика, вторая становится свидетельницей — и понимает, что преступление свалят на нее. Шайен обращается за помощью к криминальному авторитету. Чтобы расплатиться за спасение, невольные подруги по несчастью погружаются в мир нелегальной торговли, жестоких бандитов и продажных полицейских.



С 13 июля:

КОШКА (фильм о фильме)

Что в детективе реально, а что придумано, какой акцент имитировал Даниил Воробьев и почему для роли ему понадобился гидрокостюм, а также откровения Анастасии Тодореску, Павла Чинарева, Екатерины Вилковой и других звезд «Кошки» о том, каково было сниматься в промозглую погоду в Калининграде в совсем недетской истории о похищениях детей — в фильме о съемках сериала.



Также скоро выйдут:

НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. ДРУГОЙ ФИЛЬМ (реж. Виктор Шамиров)

Каха и Серго дня не могут прожить без новых проблем на свою голову. Но на этот раз уже не шутками пахнет, речь идет о жизни и смерти. И когда судьба разбрасывает их по разные стороны этой линии, они перестают быть друзьями. Что должно случиться, чтобы один смог простить другого?

«Зимородок» (сериал, мелодрама)

Турецкая драма, которая соревнуется за рейтинги с хитом «Постучись в мою дверь». Влиятельный бизнесмен Халис огорчен поведением избалованных наследников. После очередной неприятности с внуком Феритом чаша терпения переполнена, дед уверен, что исправить парня может лишь одно — крепкий брак. Окончательный выбор падает на скромную и умную Сейран, хотя в жены предназначалась ее сестра Суна. Но семьи жениха и невесты скрывают так много секретов — суждено ли свадьбе состояться?



«Дом, в котором ты родился — твоя судьба» (сериал, драма)

Юная Зейнеп из бедной семьи получает шанс на лучшее будущее, когда ее удочеряют богатые люди. Через годы взрослая героиня встречает свою родную маму и пытается понять, где ее настоящий дом.

Уже доступны для просмотра на START:

СЧАСТЬЕ (реж. Аскар Узабаев)

История многолетнего и порочного круга домашнего насилия и нелюбви, из которого пытаются выбраться герои. Муж, жена и их взрослая дочь продемонстрируют всю боль и тяжесть бытового насилия, судьбу жертвы, которая превращается в палача.

ВРЕМЯ ПОД СОЛНЦЕМ (короткий метр, режиссер Ирина Киреева)

Умерший во время операции Саша (35 лет) путешествует по своей жизни, хватаясь за воспоминания как за ниточки, которые связывают его с миром живых. В этом путешествии он понимает, что трагедия не в самой смерти, а в том, что он жизнь откладывал на «завтра».

