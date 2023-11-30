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Себастьян Стэн сыграет в байопике о молодом Дональде Трампе

Автор: Илья Кувшинов

30 ноября 2023

Режиссером проекта выступит Али Аббаси

Звезда киновселенной Marvel попробует себя в новом амплуа – Себастьян Стэн сыграет молодого Дональда Трампа в байопике УЧЕНИК (The Apprentice). Об этом сообщает Deadline.

Действие картины будет разворачиваться в Нью-Йорке 1970–1980-х годов и расскажет о становлении империи бизнесмена и его отношениях с Роем Коном – одним из самых скандальных и бескомпромиссных адвокатов XX века, ставшим наставником Трампа. Режиссером проекта выступит Али Аббаси (УБИЙЦА «СВЯЩЕННЫЙ ПАУК»).

Инсайдеры утверждают, что роль Кона исполнит Джереми Стронг («Наследники»), а Мария Бакалова (БОРАТ 2) сыграет первую жену бизнесмена, Ивану.

Сценарий УЧЕНИКА написал писатель Габриел Шерман, чей бестселлер «Самый громкий голос в комнате» о президенте Fox News Роджере Эйлсе вдохновил Showtime на создание минисериала с Расселом Кроу.

Фото: кадр из фильма ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ

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