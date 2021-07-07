Являясь одним из крупнейших производителей контента в Центральной и Восточной Европе, компания развивает направление защиты интеллектуальной собственности. Консолидируя усилия с международным рынком, Star Media стала официальным членом Международной ассоциации по защите контента FRAPA (Format Recognition and Protection Association). Теперь Star Media получает доступ ко всем сервисам ассоциации – экспертизе и регистрации форматов, консультациям от ведущих мировых специалистов и возможности обмена опытом с ними.

«Партнерство с международной организацией FRAPA – логичный шаг для Star Media. У нашей компании есть большой экспертный опыт в защите интеллектуальных прав. В конце 2020 года мы создали уникальную технологическую компанию по защите контента от пиратства ContentScan, эффективность работы которой составляет 98%. Уверен, сотрудничество с FRAPA станет взаимовыгодным: для Star Media – это дополнительная возможность обмена опытом с организацией, которая занимается защитой контента в мире, а ассоциация получит в нашем лице надежного партнера», — говорит президент Star Media Влад Ряшин.

FRAPA – международная некоммерческая организация, главная цель существования которой – обеспечивать защиту интеллектуальных прав на контент для своих членов. В ассоциацию входят крупнейшие мировые производители шоу и сериалов, среди которых Fremantle, Small World, ITV Studios, Red Arrow, Keshet International, All3media, Global Agency и другие.

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07.07.2021 Автор: Виолетта Палий