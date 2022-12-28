Start выплатит кинокомпании Данилы Козловского более 682 млн рублей

Стороны пришли к мировому соглашению по делу о сериале «Карамора»

Продюсерская компания DK Entertainment Данилы Козловского пришла к мировому соглашению с онлайн-кинотеатром Start по делу о финансировании съемок сериала «Карамора». В рамках договоренности видеосервис выплатит компании Козловского 682,5 млн рублей до 31 декабря 2022 года.

Ранее Start обязался выплатить Козловскому стоимость производства сериала в размере 957,5 млн рублей, однако единственный транш в 97,5 млн поступил DK Entertainment в декабре 2021 года. В настоящий момент разницу между исходной суммой и указанной в соглашении – 177,5 млн рублей – представители DK Entertainment «простили» за возврат всех прав на сериал. В случае исполнения ответчиком всех пунктов мирного договора компания также «забудет» о неустойке в 65,8 млн рублей.

Премьера сериала «Карамора» состоялась на Start 20 января 2022 года.