Start анонсировал новинки декабря 2021 года

Оригинальные сериалы, спецэпизод «Вампиров средней полосы» и различные фильмы

«КрисТина» — премьера 2 декабря (оригинальный сериал Start)

Крис работает продавцом в зоомагазине на окраине города. Мечты стать ветеринаром давно в прошлом, зато в будущем, буквально завтра, Крис ждет отпуск с ее парнем Кириллом. Правда, собраться в отпуск для Крис — целое дело, ведь любое решение девушка принимает с помощью монетки. В первый день отпуска все планы Крис летят к чертям: в инстаграме она видит пост своего бывшего Сергея, который погиб 5 лет назад в аварии. Поссорившись с Кириллом и отправившись на поиски Сергея, Крис обнаружила не только бывшего, но и другую версию себя — уверенную и успешную Тину. Если Сергей не погиб, и 5 лет назад они поженились, кто же из девушек — настоящая Кристина?

«Сестры» — премьера в декабре (эксклюзивно на Start)

История трех женщин, которые вместе вынуждены управлять автосервисом, доставшимся им в наследство после смерти отца. Когда-то он своим поведением разделил дочерей и сделал их чужими людьми. Теперь его провинциальный автобизнес должен сплотить поссорившихся сестер. Ольге, Маше и Ирине предстоит руководить коллективом из сорока мужчин, попутно разрешая накопившиеся за годы противоречия. Усложняет задачу то, что сестры максимально непохожи друг на друга: Ирина — московская бизнес-леди, selfmade woman; Ольга — непрактичная учительница из Ртищево, воздушная и не от мира сего; Маша — парикмахер из Саратова, мечтающая заработать много денег, но вынужденная жить с мужем-алкоголиком.

«В Бореньке чего-то нет» — новые серии 2, 9, 16 и 23 декабря (оригинальный сериал Start)

Действие разворачивается на «шапке» (так в кино называют банкет после окончания съемок) нового фильма. Именно в этот вечер члены съемочной группы не только пьют шампанское и едят салат «Мимоза», но и выплескивают эмоции, накопившиеся за время работы над картиной. Быстротечные романы и интрижки подходят к концу, споры затухают, а режиссер размышляет, удалось ли ему после сериалов про бандитов и ментов создать что-то «настоящее» — кино про самого себя и наше время. Сможет ли эта картина помочь ему договориться с голосами в своей голове и справиться с творческим и личным кризисом?

«Непосредственно Каха. Сказки» — заключительные серии 3 и 10 декабря (эксклюзивно на Start)

Серго попадает в больницу, после того как испытал на себе новую вакцину. Все, кто навещает героя, должны рассказать ему сказку. Каждая серия — это новая сказка, которую его друзья Пушкин и Каха рассказывают Серго в стиле веб-сериала «Непосредственно Каха».

«Это по дружбе», 2 сезон — заключительные серии 4 декабря (эксклюзивно на Start)

Говорят, парни не плачут: автомеханик Джей Ти следует этому нехитрому закону, когда от него уходит любимая девушка Ине. И даже верным друзьям — как и он, помешанным на тачках и скорости — не может признаться, что переживает из-за расставания. Прирожденный лидер и душа компании, Джей Ти может выбрать себе любую, но он предпочитает все дальше уходить в себя и прятать эмоции за легкой улыбкой. Норвежский сериал про молодых ребят и девчонок переворачивает традиционные каноны мелодрамы и открывает тему первого расставания с новой стороны. Сериал заслуженно получил на родине сразу семь премий Gullruten Awards, местного аналога Emmy.

ФИЛЬМЫ НА START

«Самка богомола», фильм о фильме — эксклюзивно с 2 декабря (оригинальный проект Start)

Фильм о том, как снимали один из главных детективных сериалов осени: как Сабина Ахмедова работала с голосом и пластикой для роли Валерии, почему Павел Чинарев лучше всего запомнил жаркое питерское лето и почему Ольга Сутулова уверена, что «Самка богомола» — это не сериал «про маньяков». И, конечно, звезды «Самки богомола» раскроют секреты работы режиссера Нурбека Эгена с артистами: именно актерские перевоплощения в сериале собирают больше всего комплиментов в социальных сетях.

КРАШ — премьера в декабре

В тихой подмосковной школе случился скандал. Во время онлайн-урока о поэзии Бродского у учеников на экранах начал мелькать дикпик. Консервативная директриса Лайма Олеговна, шокированная произошедшим, пытается выяснить имя хулигана, показавшего неприличную фотографию. Но это далеко не все неприятности: личная жизнь директрисы разрушена после того, как она нашла нюдсы незнакомой женщины в телефоне мужа. А тут еще и незаконная продажа фастфуда на территории школы, и внезапный приезд городской администрации. Репутация Лаймы и учебного заведения оказывается под угрозой, а поиски автора дикпика рискуют обернуться провалом.

НОРМАЛЬНЫЙ ТОЛЬКО Я — премьера в декабре

Действие разворачивается в детском лагере «Красный сокол», который по корыстной договоренности директора Игоря Новожилова и местного мэра Виктора Рюриковича признают аварийным и отдают под снос. Но их амбициозным планам не суждено сбыться, в лагерь неожиданно приезжает отряд детей с особенностями здоровья. Угрозы, подкуп, поджог — Игорь идет на все, чтобы выставить детей из лагеря. Но те готовы отстаивать свое право на долгожданный отдых! И тогда директор привозит в лагерь подростков из неблагополучных семей с целью выжить «нежеланных гостей». Так сталкиваются два детских мира: здоровых, но никому не нужных, и любимых дома, но с инвалидностью…

ВСЕ ХОРОШО — премьера в декабре

Внешний мир с его микробами и вирусами смертельно опасен для девятилетнего мальчика Гоши. Именно поэтому он никогда не покидает больницы… пока исчезновение единственного друга Ани и оставленный ею телефон не заставляют Гошу забыть об опасности. Он пускается в удивительное путешествие по праздничной Москве, а помогает ему в этом случайный попутчик Валера, во многом еще больший ребенок, чем наш герой. Это приключение сделает их больше, чем друзьями — оно изменит их жизни и заставит поверить не только в новогодние, но и в простые человеческие чудеса.

КОРОТКИЙ МЕТР

КАК РАЗЖЕЧЬ ПОТУХШИЙ ОГОНЬ — эксклюзивно с 3 декабря (победитель фестиваля «Короче»-2021)

Валентин изо всех сил старается сделать мир лучше, изобретая необычные устройства. Они помогают людям решить любые бытовые проблемы. Но главная проблема Валентина — это разбитое сердце. И он решает изобрести то, что позволит вернуть бывшую жену.

ПОЛОВИНКИ — 10 декабря

За три дня до свадьбы к Евгению загадочным образом примагничивается незнакомка. Все попытки разъединить молодых людей безуспешны. Но разве стоит из-за этого отменять долгожданную свадьбу? Жених и невеста старательно делают вид, что ничего особенного с ними не случилось. Однако игнорировать намертво приклеенную девушку с каждым днем становится все труднее.

НАКИПЬ — эксклюзивно с 17 декабря (участник конкурсной программы «Кинотавр»-2021)

Женя занимается ремонтом стиральных машин в провинциальном городе. На одном из заказов он встречает свою бывшую девушку, которая приехала из Москвы, чтобы продать старую квартиру. Женя собирается возобновить отношения.

КОЛЛЕКЦИЯ WALTER PRESENTS — эксклюзивно на Start

«Киберсталкер», 2 сезон — 11 декабря

Сталкинг — это оружие, и одаренный гик Люкс умеет с ним обращаться. После унижения со стороны популярных ребят он быстро превращается из жертвы в охотника и готовится нанести первый удар. Люкс получает доступ к гаджетам обидчиков и затевает опасную игру, из которой не выйти победителем...

«Наедине», 2 сезон — 15 декабря

Полицейский Бьерн Расмуссен потрясен гибелью дочери. Все говорит о самоубийстве, но Расмуссен не спешит верить коллегам и проводит свое расследование. 1 смерть, 8 допросов и 24 часа, чтобы поймать убийцу. Чем ближе правда, тем выше ставки.

«Девочка, которая кричала: “Волки!”» — 27 декабря

Всегда ли можно доверять детям — и сколько стресса и душевных страданий может выдержать семья? У социального работника Ларса Мэдсена есть всего несколько недель, чтобы выяснить, кто говорит правду в семье, члены которой, возможно, страдают от домашнего насилия.

«Оттенки греха», 2 сезон — новые серии 7, 14, 21 декабря

Криминальная драма о юристе и судебном адвокате Фридрихе Кронберге, который встречает в своей работе множество необычных людей, а также часто сталкивается с морально-этическими вопросами, помогая своим клиентам выигрывать дела.

«Наше время — сейчас», 2 сезон — новые серии 6, 13 декабря

Семнадцатилетняя Лора и ее друзья на пороге окончания школы. Им только предстоит узнать, каково быть взрослыми. Открывая для себя секс, любовь и дружбу, они то и дело делают выбор, не задумываясь о последствиях. К чему они точно не готовы, так это к смерти, столкновение с которой потрясает их мир и меняет его навсегда.

ФИЛЬМЫ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

ЛЕССИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ — 3 декабря

По стечению обстоятельств молодую колли по имени Лесси разлучают с хозяином и отправляют жить в богатое поместье. Однако Лесси, храня память о своем настоящем друге, сбегает из особняка, чтобы побывать в удивительных местах, завести новых знакомых и даже прокатиться на яхте по дороге домой.

ТАИНСТВЕННЫЙ САД — 10 декабря

Внезапно осиротевшая девочка Мэри вынуждена переехать в окутанный тайнами особняк своего дяди в Англии. Правилами строго запрещено выходить из своей комнаты и бродить по коридорам огромного дома, но однажды Мэри обнаруживает потайную дверь, ведущую в удивительный мир, где исполняются любые желания — таинственный сад.

СТРАЖИ АРКТИКИ — 17 декабря

Добро пожаловать на ЗвероПолюс, где власть находится в лапах больших, сильных и зубастых. Ради собственного превосходства они готовы переделать под себя весь мир. Лишь маленькие, но очень храбрые встанут на защиту не только родного Северного полюса, но и целой планеты. Именно они — настоящие Стражи Арктики.

ЗВЕРОКРЕКЕРЫ — 30 декабря

Однажды Оуэн, живущий обычной — достаточно скучной — взрослой жизнью, узнает, что его дядя оставил ему в наследство цирк. Но то, что могло бы стать спасением, оборачивается разочарованием: некогда успешный цирк разорен, а все животные исчезли. Но не все потеряно, ведь Оуэн также становится обладателем коробочки с крекерами в форме зверят, и оказывается, что эти печеньки — волшебные! С помощью магии Оуэн и его любимые жена и дочка надеются создать самое удивительное цирковое шоу в мире. Пока у них на пути не встает Горацио, злобный и завистливый владелец популярной сети цирков.

Сериал «Школа магических зверей» — 31 декабря

Мальчику Бенни и девочке Иде подарили по волшебному животному, которые не только умеют разговаривать, но и готовы стать для них их лучшими друзьями. Всех вместе их ждут впереди невероятные приключения, но сумеют ли они выполнить главное условие «Волшебного зоомагазина»: сохранить в тайне от взрослых своих новых друзей?