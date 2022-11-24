Start презентовал новинки декабря 2022 года

Новые «Вампиры средней полосы», финал сериала «Алиса не может ждать» и многое другое

СЕРИАЛЫ

С 13 декабря — второй сезон проекта «Вампиры средней полосы»

С летним сезоном в Смоленске появилось не только тепло, но и новые герои — от девочки Милы, ставшей свидетельницей странных убийств, до нового следователя, который много лет назад уже приезжал в город и теперь с удивлением обнаруживает в местном отделении полиции знакомое лицо. Семье деда Славы предстоит немало испытаний: им нужно сохранить свою тайну, вновь защитить город от сил зла и… ужиться с новым Хранителем. В ролях: Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лысенков, Анастасия Стежко, Лукерья Ильяшенко, Татьяна Догилева, Ева Смирнова, Екатерина Ланн и другие

7, 14, 21, 28 декабря — «Черная весна»

17-летний Мел и его друзья Киса, Хенк и Гена живут в небольшом приморском городке. Обычная жизнь резко меняется, когда к ним попадает пара дуэльных пистолетов: с их помощью Мел решает отстоять честь своей лучшей подруги Анжелы, в которую с детства влюблен. Возродив старую и опасную традицию, подростки создают закрытый клуб «Черная весна», существующий, как им кажется, по законам справедливости и чести. Каждый новый поединок становится для них испытанием, в котором они все больше узнают себя, друзей и семейные тайны. В ролях: Глеб Калюжный, Артем Кошман, Валентин Анциферов, Анастасия Красовская, Никита Кологривый, Софья Донианц, Николай Фоменко, Ольга Цирсен, Мария Шашлова, Сергей Гилев и другие.

1 декабря — финал сериала «Алиса не может ждать»

Финал истории о хрупкости взросления, страхе одиночества и важности родительского внимания и поддержки. Алиса –– подросток, и учителя устали вызывать в школу ее маму, а та не может понять, что происходит с ребенком. Алиса же узнала то, что от нее скрывали несколько лет: она скоро ослепнет. Еще немного — и наступит полная темнота. Чтобы успеть пожить по-настоящему, глупо тратить время на школу, решает Алиса. Лучше резко повзрослеть, заработать «легкие» деньги и уехать в красивый большой город. Но довольно скоро подростковые иллюзии разобьются о реальность, а мамина стратегия — делать вид, что все хорошо — ожидаемо приведет к противоположному результату. В ролях: Лиза Ищенко, Анна Михалкова, Таисия Вилкова, Степан Девонин, Михаил Трухин, Надежда Лумпова, Дмитрий Лысенков, Павел Ворожцов, Полина Цыганова.

6 декабря — финал сериала «Ева, рожай!»

Ева — талантливая преподавательница танцев. У нее есть все составляющие жизни свободной 38-летней женщины: любимая работа, регулярный любовник, квартира в ипотеку и безостановочные просьбы о помощи от родных. Казалось, так может продолжаться вечно. Но однажды Ева узнает, что «любовь всей ее жизни» женился и стал отцом. Эта новость заставляет ее изменить приоритеты, всерьез заняться личной жизнью и осознать… что она понятия не имеет, как и с кем строить «здоровые отношения». А когда твоя цель не просто найти любимого мужчину, но и создать с ним семью, возникает вопрос: чему верить — влечению, голове или сердцу? В ролях: Елена Подкаминская, Галина Польских, Алена Хмельницкая, Анатолий Белый, Дмитрий Чеботарев, Сергей Епишев, Елизавета Мартинес Карденас, Всеволод Болдин, Анастасия Микульчина, Полина Пахомова, Артем Ешкин, Павел Савинков, Наталья Ноздрина и другие.

С 9 декабря — «Все ок»

Став в детстве свидетелем трагической аварии, главный герой пытается жить нормальной жизнью. Но способности, которые он случайно приобрел из-за этого события, все еще преследуют его.



ФИЛЬМЫ

С 8 декабря — «Алиса не может ждать. Фильм о фильме»

Покоривший кинокритиков и зрителей сериал снимали как большое настоящее кино — и документальный фильм дает шанс понаблюдать, как Наталия Мещанинова работает с актерами и командой на площадке. А еще зрители узнают, какой «привет» художник-постановщик передал режиссеру в комнате Алисы, почему на главную роль взяли именно Лизу Ищенко, зачем Анна Михалкова переписывает свой текст и что главные звезды сериала обязательно хотели бы увидеть, окажись они на месте Алисы. В ролях: Наталия Мещанинова, Ирина Сосновая, Лиза Ищенко, Анна Михалкова, Таисия Вилкова, Степан Девонин, Михаил Трухин, Дмитрий Лысенков, Полина Цыганова и другие.

С 13 декабря — «Ева, рожай! Фильм о фильме»

Почему Елена Подкаминская давно мечтала о роли «с чертовщинкой», что актрисы думают о «тикающих часиках» и кто помог команде справиться с трудновыполнимой задачей –– снять несколько полноценных танцевальных номеров, отражающих эмоциональное состояние главной героини? Об этом и многом другом рассказывают креативный продюсер и автор сценария Юлия Клименко, сама Елена Подкаминская, режиссер Никита Грамматиков, актеры Дмитрий Чеботарев, Елизавета Мартинес Карденас, Сергей Епишев, Алена Хмельницкая и другие звезды сериала. В ролях: Елена Подкаминская, Юлия Клименко, Никита Грамматиков, Алена Хмельницкая, Дмитрий Чеботарев, Сергей Епишев, Елизавета Мартинес Карденас, Всеволод Болдин, Павел Савинков и другие.

С 15 декабря — ПАМЯТЬ

Сюрреалистическое путешествие в мир непознанных истин от тайского режиссера Апичатпона Вирасетакуна с Тильдой Суинтон в главной роли — ​​обладатель приза жюри 74-го Каннского кинофестиваля. Фильм рассказывает историю Джессики, специалиста по выращиванию орхидей, которая приезжает в Колумбию из Шотландии по делам своего цветочного бизнеса. Однажды она просыпается от странного звука, похожего то ли на взрыв, то ли на мощный удар, который начинает ее преследовать и практически лишает сна. Пытаясь понять его происхождение, героиня все больше теряет связь с реальностью.

С 21 декабря — «Киномолодость»

«Лес», «Федька купленный», «Отель Браун», «Кастинг», «Трехочковый» –– пять короткометражных фильмов, снятых детьми по собственным сценариям под руководством профессиональных кураторов. Пять увлекательных картин: от детектива о загадочном преступлении, который держит внимание с первых секунд, до трогательной истории о том, как вырастить любовь из… картошки. Три фильма линейки участвовали в международных кинофестивалях, среди которых: New York Int'l Children's Film Festival, International children's film festival India, «Золотой слон», Billy The Kid Film Festival, «Солнечный остров», «Детский Питер КиТ», Festival de Cannes и другие.

С 21 декабря — СЛЕЗЫ КАПАЛИ В ФО-БО

Короткий метр, призер фестиваля «Короче». Соня не получает главную роль в постановке и после скандала с худруком покидает театр. Теперь девушка работает в колл-центре, а свободное время проводит в уютном кафе восточной кухни. Именно сейчас в ее жизни происходят важнейшие события, но она еще не догадывается об этом.

С 21 декабря — АДМИНИСТРАТОР ПРОЩАНИЙ

Короткий метр с Юрой Борисовым, победитель питчинга дебютантов фестиваля «Короче». После наступления апокалипсиса прошло 30 лет. Оставшиеся в живых постепенно эвакуируются в прошлое посредством уникальной технологии. Плановую эвакуацию человеческих душ, проходящую строго по списку, проводит Администратор Прощаний по имени Петр. Однажды он решает нарушить правила и переселить душу человека, которого в этом списке нет.



ДЛЯ ДЕТЕЙ

Со 2 декабря — ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА

Девятилетняя девочка встречает дракончика, случайно оказавшегося в чужом доме. Как он попал в мир людей и сможет ли он в нем прижиться? Можно ли помочь малышу, которому очень страшно и одиноко? Ответы на эти вопросы предстоит найти героине, которая вместе с друзьями отправится в захватывающее путешествие в поисках страны драконов.

С 9 декабря — РОБОТ АРИ

Ноа –– подросток, привыкший проводить все свободное время за компьютерными играми. Однажды в его жизни появляется Ари — добрый, веселый и обаятельный робот. Ноа предстоит узнать, что такое настоящая дружба, и понять, на что он готов пойти ради Ари, которого преследуют злодеи, чтобы перепрограммировать в боевую машину.

С 23 декабря — ТВОРЦЫ СНОВ

Однажды во сне 12-летняя Нина открывает для себя мир Творцов снов. В нем она получает уникальную сверхспособность через сновидения влиять на мечты людей. Нина решает воспользоваться новой силой и изменить скверный характер своей сводной сестры.

В декабре — «Робин Гуд: Проказник из Шервуда»

Робин Гуд прославился как благородный разбойник, который грабил богачей и раздавал деньги бедным. Но никто не знает, что тяга к справедливости появилась у него еще в детстве. Мультсериал расскажет о подростке Робине из Локсли и его верных друзьях, которые противостоят власти и беззаконию молодого принца Джона. Они всегда готовы помочь нуждающемуся и каждый день находят себе новые приключения.

В декбре — «Суперчетверка»

Встречайте новых супергероев –– рыцаря Алекса, фею Твинкл, агента Джина и пиратку Руби. Вместе они путешествуют по волшебной вселенной, ежедневно сражаясь с силами зла.